Помер популярний український бандурист: грав у Ялті

Легендарному музиканту було 87 років.

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Помер Остап Кіндрачук / Колаж Главред, фото Facebook/Кіндрачук Остап Юркович

18 грудня помер український кобзар і бандурист Остап Кіндрачук. Йому було 87 років.

Трагічну звістку повідомив Василь Чепурний на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вночі Остапа Юрійовича не стало. Світла пам'ять!" - сказано в повідомленні.

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Він також розповів про те, ким був легендарний музикант. "Кобзар із Ялти. Армія українська з Криму відійшла, а кобзар Остап Кіндрачук залишився. І грав на набережній Ялти, сидячи в колоритному українському одязі, стверджуючи: тут - Україна. Тільки повідомили, що він відійшов у кращі світи - власне, не дивно, адже він 1937 року народження. Відпрацював свій вік", - повідомив він.

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Хто такий Остап Кіндрачук Остап Кіндрачук - український музикант, попуоярний бандурист. Народився 1937 року. Родом із Галичини, він "піднімав" цілину, лікувався в Ялті, де й залишився працювати моряком, став капітаном пасажирського судна. З 1955 року почав грати на бандурі та наприкінці 1980-х створив товариство української мови імені Амвросія Метлинського, яке згодом стало "Просвітительством".

У 1993 році втратив роботу і став грати на вулиці. Такий самий у Ялті. Хоча приїжджав і до Києва. Досліджував історію козацтва в Криму та на Кубані. У Польщі записав два аудіофільми, знявся в документальних українських фільмах.

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