"Їй страшно": 27-річна дочка відомої співачки отримала в Німеччині статус біженки

Тоня Матвієнко розповіла, чому її 27-річна донька переїхала до Німеччини й отримала статус біженки.

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27-річна дочка відомої співачки отримала в Німеччині статус біженки / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Коротко:

27-річна Уляна живе в Берліні

Рішення про переїзд з України було пов'язане з постійним стресом

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, що її старша дочка Уляна зараз живе в Німеччині зі статусом біженки.

Незважаючи на повномасштабну війну, 27-річна Уляна тривалий час залишалася в Україні. Однак близько півроку тому вона вирішила покинути країну і переїхала до Берліна. За словами співачки, донька вже адаптувалася до життя за кордоном, знайшла роботу і самостійно забезпечує себе.

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В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка зазначила, що в Уляни все складається добре.

"У неї все дуже добре. Вона зараз живе в Берліні, Німеччина. Вона працює. Вже півроку, як виїхала з України. Шкода, але я намагаюся частіше з нею зустрічатися. Вона нещодавно приїжджала до Львова. Тож усе добре! Так, вона як біженка", — розповіла співачка.

Співачка пояснила, що рішення про переїзд було пов’язане насамперед із постійним стресом і відчуттям небезпеки через регулярні обстріли. За її словами, у певний момент донька зізналася, що більше не може жити в таких умовах, оскільки відчуває сильну тривогу та страх за свою безпеку.

"Просто в якийсь момент сказала, що більше не може. Їй страшно, вона хвилюється", — пояснила артистка.

Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

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