"Це було жахливо": відома українська співачка розповіла про втрату дитини

Після перемоги над раком Міка Ньютон вирішила вдатися до штучного запліднення.

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Міка Ньютон вперше відверто розповіла про втрату вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton

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У 35 років у Ньютон діагностували рак яєчника

Згодом довгоочікувана вагітність все ж настала

Українська співачка Міка Ньютон, яка нещодавно повернулася на сцену в Києві після тривалої перерви, поділилася особистою історією, про яку раніше майже не говорила. Артистка в інтерв’ю зізналася, що пережила втрату дитини після довгих спроб стати матір’ю.

За словами артистки, вона вже багато років мріє стати мамою. Не секрет, що в 35 років у неї діагностували рак яєчника. Після перемоги над онкологією Міка вирішила зробити штучне запліднення. Однак їй знадобилося кілька спроб, на які жінка витратила близько 30 тисяч доларів.

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"Мені так хотілося залишити щось після себе, що мені було байдуже. Я людина, яка завжди ставить перед собою мету. Я завжди домагалася свого. І дитина — це перше в житті, що у мене не вийшло", — зазначила співачка.

Міка Ньютон додала, що з часом омріяна вагітність все ж настала. Однак згодом у неї несподівано стався викидень.

"У мене не просто викидень, а ніби народжуєш. Такого болю не було навіть після тієї серйозної операції. Це було жахливо", – каже вона.

Але ще жахливішим у той момент, за словами зірки, була поведінка медиків, які попросили "зловити ембріон".

"Ось тобі баночка, можеш зловити ембріон, щоб ми його на аналіз відправили. Як у цьому жаху я буду його шукати? І ти розумієш, що це твоя дитина в туалеті...", — додала артистка.

До речі, Міка Ньютон вже понад 10 років перебуває у шлюбі з американцем Крісом Сааведрою. Саме він допоміг виконавиці пережити складні періоди в житті.

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Про особу: Міка Ньютон Міка Ньютон (справжнє ім’я — Оксана Грицай) — українська співачка та акторка. Представниця України на Євробаченні-2011 (4 місце). Після конкурсу переїхала до США.

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