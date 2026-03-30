Помер зірка "Масок" Володимир Комаров: "Пішов за веселку"

Комік-трупа "Маски" розкрила причину смерті Комарова.

Володимир Комаров помер - від чого помер Володимир Комаров із Масок

Український актор, комік, музикант і учасник комік-трупи "Маски" Володимир Комаров помер у віці 62 років - через місяць після свого дня народження. Про це в соціальних мережах повідомив представник театру.

Комарова не стало 29 березня. Причина смерті - серцева недостатність. Відхід артиста став цілковитою несподіванкою для його колег і близьких.

"Вчора, 29 березня, пішов за Радугу Комарик, Вовка, Володимир Комаров. Фантастично талановитий, Богом поцілований, позитивний, добрий, харизматичний, справжній... Серцева недостатність... Просто немає слів...", - написали на сторінці театру "Маски". Прощання з Володимиром Комаровим відбудеться в середу, 1 квітня, в Пантелеймонівському монастирі, Одеса.

Володимир Комаров покинув комік-трупу "Маски" у 2002 році, і знову повернувся до комедії у 2024 році. Однак яскравий талант артиста шанувальники не забували ні на хвилину: в соціальних мережах поціновувачі його творчості пишуть слова співчуття, а також діляться спогадами про покійного.

