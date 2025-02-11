Японець помер найболючішою смертю у світі: що з ним сталося

Молодий чоловік страждав десятки днів і просив лікарів "відпустити" його.

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Японець пережив моторошну смерть / Колаж Главред, фото Pixabay

Коротко:

Чому помер японець

Що з ним відбувалося

Японець пережив одну з найжахливіших смертей, коли-небудь зареєстрованих.

Хісаші Оучі, 35 років, відчував неймовірні страждання протягом 83 днів після того, як зазнав впливу рекордної кількості радіації на роботі, пише The Daily Mail.

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Його смерть ознаменувалася тим, що вся його шкіра злізла, повіки "відвалилися", а його тіло виробляло три літри діареї щодня, оскільки тканини в його тілі поступово відмирали.

Його випробування почалися в один фатальний день на робочому місці, на заводі з переробки урану в Токаймурі, за 70 миль на північний схід від Токіо.

Він був частиною команди з трьох осіб, які готували уран для використання як ядерне паливо 30 вересня 1999 року.

Однак Оучі, а також його колега Масато Шинохара і керівник Ютака Йококава додали 16 кг урану в процесор - набагато більше безпечної межі в 2,4 кг.

Працівники згадали, що вони побачили раптовий синій спалах, перш ніж завили датчики радіаційної тривоги, і їм одразу стало зле.

Оучі, який на той момент стояв над контейнером для переробки, зазнав впливу 17 000 мілізівертів (мЗв) радіації, що є найвищим показником, зафіксованим людиною за один раз.

Для контексту, межа безпеки для тих, хто працює з радіацією, становить 20 мЗв на рік, при цьому 5000 мЗв вважаються смертельною дозою.

Шинохара поглинув 10 000 мЗв, тоді як Йококава, який перебував неподалік за столом, отримав приблизно 3000 мЗв. Усіх трьох чоловіків швидко доправили в лікарню.

Незважаючи на те, що спочатку він здавався здоровим, стан Оучі неухильно погіршувався протягом пекельних 83 днів, оскільки вплив радіації призвів до того, що його тіло стало нездатним замінювати клітини в міру їхнього відмирання.

Однією з перших зовнішніх змін стало відшарування ділянок шкіри під час надання медичної допомоги.

Потім у нього почалися проблеми з диханням, оскільки в легенях накопичувалася рідина, і в кінцевому підсумку Оучі знадобився апарат штучної вентиляції легенів, щоб дихати за нього.

Клітини в його кишечнику, які допомагають засвоювати їжу і ліки, також почали відмирати.

Це призвело до найсильніших шлунково-кишкових болів і дискомфорту, і він виділяв три літри діареї щодня.

Пошкодження його кишечника також спричинило внутрішню кровотечу, через що медикам довелося робити йому до 10 переливань крові на день, щоб підтримувати його життя.

Втрата шкіри продовжувала погіршуватися і зрештою призвела до того, що через його відкриту плоть літри за літрами витікали тілесні рідини.

Медики намагалися провести кілька процедур для Оучі, включно з пересадкою шкіри і пересадкою стовбурових клітин, але вони не увінчалися успіхом.

Навіть сильні знеболювальні, які допомагали йому почуватися комфортніше, не приносили йому особливого полегшення.

Однією з найжахливіших змін стало те, що його повіки відвалилися, через що самі очі стали неймовірно сухими і болючими.

Місцеві репортажі того часу стверджували, що він почав "плакати кров'ю" і благав лікарів припинити його лікування.

Його серце, яке щосили намагалося підтримувати життя в його тілі, зрештою відмовило на 59-й день у лікарні, але його тричі реанімували відповідно до побажань його сім'ї.

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