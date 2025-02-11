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Трагічна авіакатастрофа: в аеропорту розбився літак відомого музиканта

Даяна Швець
11 лютого 2025, 18:34
327
Можливою причиною став відмовлений лівий шасі повітряного судна.
авиакатастрофа, певец
Приватний літак рок-зірки розбився під час посадки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Літак фронтмена Motley Crue зазнав аварії
  • FAA вивчає причини аварії літака за 4,8 млн доларів

Приватний літак соліста культової рок-групи Motley Crue Вінса Ніла зазнав аварії у США. Про це повідомляє видання TMZ.

Інцидент стався в муніципальному аеропорту Скоттсдейла (штат Аризона). Під час посадки літак Learjet 35A, що належить 64-річному фронтмену глем-метал-гурту та коштує близько 4,8 мільйона доларів, виїхав за межі злітно-посадкової смуги та врізався у бізнес-джет Gulfstream G200, який стояв на стоянці.

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Внаслідок катастрофи загинув пілот, ще чотири людини отримали травми.

Після аварії в офіційних соцмережах Motley Crue з’явилося повідомлення, що самого Вінса Ніла на борту не було.

Вінс Ніл - фронтмен Motley Crue
Вінс Ніл - фронтмен Motley Crue / фото: instagram.com/thevinceneil

Проте, за даними ЗМІ, у салоні перебувала його 43-річна кохана Рейн Андреані, її подруга Ешлі та кілька собак.

Жінки зазнали серйозних травм: у Рейн – п’ять зламаних ребер. Постраждалих оперативно госпіталізували. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний, але вони потребують подальшого спостереження. Що цікаво, собаки не постраждали.

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) розпочала розслідування причин аварії. Наразі невідомо, що спричинило аварійну посадку.

За словами пресслужби аеропорту, можливою причиною став відмовлений лівий шасі літака Learjet 35A.

Зазначається, що всі обставини події будуть ретельно вивчені, включаючи технічний стан літака та можливі помилки екіпажу.

Учасники Motley Crue висловили співчуття рідним загиблого пілота та пообіцяли надати їм допомогу.

Авіакатастрофи в США - що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня пасажирський літак American Airlines зіткнувся з військовим вертольотом у небі над Вашингтоном. Розслідування причин аварії у Філадельфії розпочала Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB).

На жаль, всі 64 людини на борту загинули. Також стало відомо, що на борту були фігуристи РФ, які поверталися літаком з чемпіонату США з фігурного катання.

Згодом президент США Дональд Трамп висловив думку, що катастрофі літака та гелікоптера можна було запобігти. За його словами, повітряне судно перебувало на ідеальній і звичайній лінії заходження на посадку в аеропорт.

Кого ще втратив шоу-бізнес:

Що відомо про Motley Crue?

Mötley Crüe — це легендарний американський рок-гурт, який став одним із найвпливовіших колективів у жанрі хард-року та глем-металу. Музиканти відомі своїм агресивним звучанням, яке поєднує елементи хард-року, хеві-металу та глем-металу. Їхні тексти часто торкаються тем сексу, наркотиків, бунтарства та життя на межі.

Попри те, що у 2015 році гурт оголосив про завершення концертної діяльності, станом на 2025 рік вони продовжують виступати, замінивши Міка Марса на гітариста Джона 5 (колишній учасник гуртів Marilyn Manson та Rob Zombie).

Mötley Crüe залишаються одними з найвпливовіших рок-виконавців, продавши понад 100 мільйонів альбомів по всьому світу

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