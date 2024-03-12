"Повинні відібрати": Симоньян погрожує Пугачовій втратою замку

Симоньян у своїй програмі обговорює Аллу Пугачову і погрожує.

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Симоньян знову "гризе" Пугачову за непідтримання війни / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/alla_orfey

Одна з головних пропагандисток російського брехливого телебачення Маргарита Самоньян, яка в перервах між своїми пропагандистськими виступами, поливає екскрементами інших людей, вирішила налякати Аллу Пугачову, яка не підтримує військовий напад Росії на Україну.

Як розповіла окупантка в одній із програм на RuTube, замок Пугачової в селищі Грязь, нібито за законом, можуть відібрати. "Або якщо зовсім суворо говорити, повинні відібрати. Тому що вже цього тижня рада федерації ухвалила закон, що люди, яких визнано агентами, не можуть більше заробляти гроші, те, що вони вже заробили, у них може бути відібрано", - погрожує Симоньян.

Симоньян нарікає на відео, де Алла Пугачова звертається до російського співака Стаса Михайлова. Тоді артистка потролила співака-путініста, який цинічно заявив, що всі незгодні російські артисти скоро приповзуть на батьківщину за прощенням.

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У своїй програмі Симоньян каже, що Пугачова "ганяє" і порівнює її з президентом "недружньої, непартнерської країни" - Джо Байденом. Вона іронізує з приводу її віку і намагається виставити її в поганому неадекватному світлі.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Нагадаємо, раніше подруга російської співачки Алли Пугачової, яка не підтримала тероризм Росії щодо України, виявляється хворіє з молодості на невиліковне захворювання - подагру.

Також Примадонні вистачає мудрості та почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів у рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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