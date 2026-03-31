Українка підкорила своїм співом із собачим бек-вокалом: кумедне відео

Професійна українська співачка Дарина Орлова підкорила мережу своїм співом разом зі своїми собачками.
На своїй сторінці в Instagram вона ділиться відео, як співає різні композиції, а її два домашні улюбленці щосили підспівують їй.
Собаки породи джек-рассел-тер'єр явно отримують задоволення від співу. Вони підхоплюють будь-яку композицію і тягнуть ноти, намагаючись наслідувати свою господиню.
Наприклад, Дарина виконала пісню "Ой під вишнею, під черешнею". "Прем'єра! Домінік Гранд у ролі "старого дідуся". Розбавив наш жіночий колектив, так би мовити! Ми з дівчатами трохи в шоці. Мені здається, він просто на нас накричав? Ок, треба якось йому обережно натякнути, що над мелодійністю співу потрібно трохи попрацювати", — жартує господиня.
Джек-рассел і Дарина Орлова співають українську народну пісню:
Співачка також опублікувала відео, як співає "Ой, у лузі червона калина". У коментарі до відео Дарина написала, що чотирилапим бек-вокалістам було важко стриматися і вони почали підспівувати буквально з найперших нот.
Дарина співає слова пісні "Ой, у лузі червона калина":
Дарина також пише кумедні коментарі під кожним відео. "Періодичний стан усіх українців. Знайомо?" — підписала вона свою чергову композицію.
Про особу: Дарина Орлова
Дарина Орлова — українська співачка з Харкова. Вона веде свої соціальні мережі та у блозі показує в соцмережах життя зі своїми чотирма собаками породи джек-рассел-тер'єр.
