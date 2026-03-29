"Ображається": відома співачка висловила незручну правду про Каменських

Юлія Юріна відповіла за критику на адресу співачки.

https://glavred.net/stars/obizhaetsya-izvestnaya-pevica-vyskazala-neudobnuyu-pravdu-o-kamenskih-10752725.html Посилання скопійоване

Настя Каменських зараз

Ви дізнаєтеся:

Чому Юлія Юріна розкритикувала Настю Каменських

Як на це відреагувала співачка

Співачка Юлія Юріна, яка родом з РФ, але зараз намагається отримати українське громадянство, прокоментувала свою різку критику творчості Насті Каменських. В інтерв'ю OBOZ.ua артистка розповіла, чи змінилася її думка про колегу по шоу-бізнесу.

Раніше Юлія критикувала Каменських за експлуатацію української культури заради збереження власної популярності. Але показний патріотизм тривав недовго — Настя відмовилася від україномовних пісень і повернула в соцмережі російську мову.

відео дня

Настя Каменських — пісні / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Я не відмовляюся від своїх слів. Ну подивіться: і де зараз ця Настя Каменських? Коли вона випустила трек, де з'являлася у вишитій сорочці з мотанкою, для мене це досі виглядає як пряма експлуатація українських традицій. Вони побачили, що в українців є попит на українське, і почали робити кон'юнктурну музику українською мовою для того, щоб просто утриматися на плаву", — заявила Юріна.

Також лідерка гурту YUKO здивувалася реакції співачки на свою критику. Юріна вважає, що Настя Каменських могла випускати пісні у звичному поп-жанрі й привнести щось нове в український шоу-бізнес, але зробила інший вибір.

Yuko розкритикувала Настю Каменських / фото: facebook.com, Юлія Юріна

"Якщо Настя Каменських добре робить поп — нехай це буде поп, без штучного занурення в традиції, які не є її органічною частиною. І для мене виглядає щонайменше дивно, коли людина публічно ображається на критику — зокрема в інтерв'ю у Маші Єфросініної, мовляв, Юлія Юріна погана, що вона звинуватила в ску**ленні. А потім сама ж каже, що їй легше співати іспанською, і що російська мова — не проблема. Тож у мене досі відкрите питання: де саме я була неправа?", — поділилася артистка.

Настя Каменських інфографіка / Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Настя Каменських Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред