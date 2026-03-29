"Ображається": відома співачка висловила незручну правду про Каменських

Христина Трохимчук
29 березня 2026, 14:21
Юлія Юріна відповіла за критику на адресу співачки.
Настя Каменських зараз
Настя Каменських зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Юлія Юріна розкритикувала Настю Каменських
  • Як на це відреагувала співачка

Співачка Юлія Юріна, яка родом з РФ, але зараз намагається отримати українське громадянство, прокоментувала свою різку критику творчості Насті Каменських. В інтерв'ю OBOZ.ua артистка розповіла, чи змінилася її думка про колегу по шоу-бізнесу.

Раніше Юлія критикувала Каменських за експлуатацію української культури заради збереження власної популярності. Але показний патріотизм тривав недовго — Настя відмовилася від україномовних пісень і повернула в соцмережі російську мову.

Настя Каменських
Настя Каменських — пісні / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Я не відмовляюся від своїх слів. Ну подивіться: і де зараз ця Настя Каменських? Коли вона випустила трек, де з'являлася у вишитій сорочці з мотанкою, для мене це досі виглядає як пряма експлуатація українських традицій. Вони побачили, що в українців є попит на українське, і почали робити кон'юнктурну музику українською мовою для того, щоб просто утриматися на плаву", — заявила Юріна.

Також лідерка гурту YUKO здивувалася реакції співачки на свою критику. Юріна вважає, що Настя Каменських могла випускати пісні у звичному поп-жанрі й привнести щось нове в український шоу-бізнес, але зробила інший вибір.

Yuko розкритикувала Настю Каменських / фото: facebook.com, Юлія Юріна

"Якщо Настя Каменських добре робить поп — нехай це буде поп, без штучного занурення в традиції, які не є її органічною частиною. І для мене виглядає щонайменше дивно, коли людина публічно ображається на критику — зокрема в інтерв'ю у Маші Єфросініної, мовляв, Юлія Юріна погана, що вона звинуватила в ску**ленні. А потім сама ж каже, що їй легше співати іспанською, і що російська мова — не проблема. Тож у мене досі відкрите питання: де саме я була неправа?", — поділилася артистка.

Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

Раніше Главред повідомляв, що Україна знову в лідерах букмекерських ставок на "Євробачення". Виконавиця LELEKA з треком "Ridnym" змогла подолати період затишшя і зараз стрімко повертає собі високі місця у списку фаворитів.

Також блогерка Олена Мандзюк звернула увагу на те, що соцмережі проєкту "Орел і Решка" ведуться російською мовою. На критику відповів колишній ведучий шоу Андрій Бєдняков. Він пояснив, чому не може вплинути на використання відео зі своєю участю.

Про особу: Настя Каменських

Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Настя Каменських Yuko новини шоу бізнесу
