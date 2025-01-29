Нацвідбір на 'Євробачення-2025': названо імена ведучих конкурсу

У фіналі конкурсу знаменитості працюватимуть разом на головній сцені, а також парами в різних локаціях шоу.

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Оголошено імена ведучих конкурсу / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine, corp.suspilne.media

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Ведучий конкурсу Мірошниченко поділився враженнями від участі в шоу

Єфросиніна зазначила, що цей конкурс займає важливе місце в її житті

Ведучою передшоу Нацвідбору стане Анна Тульєва

У суботу, 8 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2025", участь у якому візьмуть 10 фіналістів, які раніше представили свої пісні на шоу. А сьогодні стало відомо, хто стане ведучими події. Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Цього року в ролі ведучих перед глядачами постануть відома телеведуча Маша Єфросиніна, стендап-комік Василь Байдак, та офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тимур Мірошниченко. У фіналі конкурсу знаменитості працюватимуть разом на головній сцені, а також парами в різних локаціях шоу.

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Беззмінний ведучий конкурсу Мірошниченко вже встиг поділитися враженнями від участі в шоу. Він зазначив, що радий вкотре долучитися до важливої події, а також вказав, що цей Нацвідбір буде особливим для нього, оскільки він відзначатиме вже 20-й рік роботи над конкурсом.

"Звичайно, для мене честь у мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі Євробачення знову бути на сцені Нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю на цьогорічний фінал. Адже ще на першій зустрічі з креативним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2025 від STARLIGHT PRODUCTION Германом Неновим я сказав, що нарешті наш відбір буде таким, про який я мріяв усі 20 років роботи на Євробаченні", - поділився Тимур.

Зі свого боку Єфросиніна, яка 20 років тому вже брала участь у шоу, зазначила, що цей конкурс посідає важливе місце в її житті. Вона згадала, яким був конкурс у 2005 році.

"2005 рік. Сто п'ятдесят мільйонів глядачів увімкнули трансляцію ювілейного 50-го пісенного конкурсу Євробачення наживо з Києва, ведучими якого стала наша пара з Павлом Шилько (DJ Паша). Я досі фізично пам'ятаю свої хвилювання та емоції, які мені подарував цей досвід. Бути частиною такого грандіозного шоу - це, без перебільшення, мрія. І частина моєї професійної історії. Ось чому Євробачення - любов! Назавжди! Попри війну, українці продовжують будувати країну майбутнього і вражають увесь світ. Цього року Нацвідбір вразив музичним розмаїттям і добіркою професійних і талановитих молодих артистів. Це наш обов'язок як суспільства - підтримувати молодь і розвивати свою культуру. Без перебільшень, Нацвідбір-2025 буде незабутнім", - переконана зірка.

Ведучою передшоу Нацвідбору стане Анна Тульєва, яка раніше вела відеоблог "Євробачення Україна". Крім того, вона також долучиться до ведучих бекстейджу, які цьогоріч з'являться в зірковому грінрумі. До слова, трансляція Нацвідбору розпочнеться о 18:00 8 лютого.

Зазначимо, що до складу журі цьогоріч потрапили співачка і переможниця "Євробачення-2016" Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

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