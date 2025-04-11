Колишня дружина Петросяна втекла з Росії, прихопивши мільйони

Коротко:
- Куди втекла Олена Петросян
- Звідки у неї стільки грошей
Колишня дружина старого гумориста-путініста Євгена Петросяна, яку він з легкістю проміняв на молоду дівчину і виховує з нею дітей, покинула терористичну Росію.
Як стало відомо російському пропагандистському виданню "Абзац", Олена Степаненко після розриву з Петросяном покинула країну. Вона відсудила у старого коміка мільйони і благополучно покинула свою агресивну батьківщину.
За словами приятеляСтепаненко, гумориста Михайла Вашукова, артистка веде потайний спосіб життя і живе в США.
"Вона вже давно перебралася до Сполучених Штатів, але іноді буває в Москві. Це все, що я можу поки що повідомити про неї", - каже він.
При цьому, Степаненко нещодавно виграла суд, завдяки якому стала спадкоємицею двох квартир своєї покійної подруги-дизайнера. Зазначається, що тепер вона володіє квартирами в Сочі та цінним антикваріатом.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.
А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.
Вас також може зацікавити:
- Важкий стан і кровотеча: путініст Петросян опинився в реанімації
- "Чутки про мою смерть": путініст Петросян вийшов на зв'язок після госпіталізації
- Дружина одягала: путініст Петросян зганьбився луком "просунутого діда"
Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової
Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред