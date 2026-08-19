103 захисники України — вдома: з російського полону повернули військових

Наймолодший зі звільнених захисників народився у 2000 році, найстаршому - 59 років.

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Україна і РФ провели обмін полоненими/ Колаж: Главред, фото: скриншот

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Україна та РФ провели обмін полоненими

У рамках обміну повернули 103 військових

19 серпня Україна і Росія провели обмін військовополоненими. В рамках обміну 103 українські воїни повернулися додому.

Серед них – захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Серед звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Президент подякував всім українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому.

"Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", - зазначив президент.

У Координаційному штабі зазначили, що більшість звільнених військовослужбовців мають поранення та тяжкі захворювання. Після повернення вони пройдуть повний медичний огляд, отримають необхідну фізичну та психологічну реабілітацію, а також передбачені державою виплати.

Наймолодший зі звільнених захисників народився у 2000 році, найстаршому - 59 років.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що 99% звільнених у межах обміну - представники солдатського та сержантського складу. Серед них є тяжкопоранені та тяжкохворі військовослужбовці.

За словами Лубінця, двоє звільнених захисників напередодні мали день народження - їм виповнилося 34 та 45 років.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 9 716 українців.

Чому Росія саботує обміни полоненими - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка,російська сторона активно використовує тему втрат в інформаційній війні, зокрема маніпулюючи обмінами тіл загиблих.

Водночас обміни полоненими, які відбуваються за формулою "один до одного", суперечать наративам російської пропаганди про нібито значну перевагу втрат України.

Тому, коли справа доходить до обміну полоненими, виникає найцікавіший момент, який руйнує сприйняття реальності у росіян: обмін відбувається один до одного. І росіяни не розуміють, як це можливо.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Як писа Главред, Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 160 наших захисників. Вони перебували у полоні з 2022 року. Серед них - бійці ЗСУ, Держаної соціальної служби транспорту, нацгвардії та прикордонники. Вони потрапили у полон у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Серед них є захисники Маріуполя та "Азовсталі".

Нагадаємо, під час першого етапу обміну "1000 на 1000", що відбувся 15 травня, додому повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", 19 з яких оборонці Маріуполя.

В загальному під час цього етапу додому повернулися 205 українців. Серед них були воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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