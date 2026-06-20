"Більше, ніж кліп": гурт Green Grey презентував останню відеороботу за участю "Дизеля"

Кліп було знято ще до повномасштабного вторгнення Росії.

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Green Grey презентував свій останній відеокліп за участю "Дизеля" / колаж: Главред, фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Коротко:

Режисерами відео стали Олексій Махуренко та Єгор Кулагін

Прем'єра кліпу відбулася у п'ятницю, 19 червня

Український рок-гурт Green Grey презентував свій новий відеокліп під назвою "У вогонь", який став останньою роботою за участю гітариста гурту Андрія "Дизеля" Яценка, який помер у жовтні 2025 року. Про це повідомив музичний колектив на своїй сторінці у Facebook.

Кліп було знято ще до повномасштабного вторгнення Росії. Зараз, як стверджують музиканти Green Grey, він звучить особливо емоційно — як відображення епохи, яка назавжди змінилася.

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"Це більше, ніж кліп. Це пам’ять, енергія та творча спадщина Дизеля", — йдеться в описі до відео.

Режисерами відео стали Олексій Махуренко та Єгор Кулагін.

Прем’єра кліпу відбулася у п’ятницю, 19 червня.

Перед презентацією відео вокаліст гурту Дмитро Муравицький зізнався, що кліп було знято ще під час пандемії коронавірусу, у 2019 або 2020 році. Через деякий час Андрій Яценко дійшов висновку, що кліп занадто "гламурний" і втратив актуальність, тому він і залишався "на полиці", поки не був перероблений.

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Про гурт: Green Grey Green Grey — український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується поєднання різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро та ін. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "бріт-попом". Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi у 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм та професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій. На сьогодні гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень та концертний альбом "Дві епохи".

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