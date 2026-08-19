Журналістка Раміна виходить заміж: що відомо про цю радісну подію

Коротко:
- Як Раміні зробили пропозицію
- Чим її підкорив наречений-військовий
Відома українська блогерка Раміна Есхакзай повідомила про заручини.
Про це стало відомо виданню Viva.
За словами журналістки, пропозицію руки і серця вона отримала майже місяць тому.
"Життя зараз так стрімко мчить, що здається, ніби з моменту пропозиції руки й серця минуло вже півроку або навіть рік, хоча насправді - всього близько місяця. У цей непростий час я навчилася радіти кожній миті", - каже вона.
За словами Раміни, вона рада цій пропозиції, адже стосунки переходять на новий рівень.
"Спочатку я трохи розгубилася, а потім мені стало дуже смішно, бо через набряк ми ніяк не могли надіти на палець обручку - коханий зробив пропозицію у страшенну спеку. Ми вечеряли на березі океану (були там у спільній відпустці), а потім він запропонував прогулятися. Раптово він дістав обручку й запитав, чи буду я з ним усе життя. Звісно, я раділа, але чомусь навіть більше за хлопця - що він зважився", - розповіла вона.
Раміна розповідає, що найбільше її підкорила в майбутньому чоловікові його історія. "Звичайний хлопець із села, якому вчителі "пророкували" майбутнє у в’язниці, пішов у спорт, потім в армію і пройшов шлях від піхотинця до Героя України. Це заслуговує на величезну повагу", - розповідає вона.
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Раніше "Главред" розповідав, що популярний російський блогер Сергій Григор’єв-Апполонов, який нещодавно приїжджав на музичний фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі й спілкувався з багатьма українськими зірками, опублікував цікавий допис про журналістку Раміну Есхакзай.
Раніше також американська актриса Хайден Панеттьєрі планувала поїздку в Україну, щоб зустрітися зі своєю 11-річною донькою Каєю, однак не встигла реалізувати ці плани - зірка трагічно померла у віці 36 років.
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Про особу: Раміна Есхакзай
Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв’юерка, блогерка. Брала участь у телепроєктах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Авторка YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходять чутки"). Знімалася у кліпах гуртів "Антитела" та співака Віталія Козловського.
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