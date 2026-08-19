Журналістка Раміна виходить заміж: що відомо про цю радісну подію

Раміна Есхакзай розповіла, як її хлопець зробив їй пропозицію.

https://glavred.net/stars/zhurnalistka-ramina-vyhodit-zamuzh-chto-izvestno-o-radostnom-sobytii-10789631.html Посилання скопійоване

Раміна Есхакзай повідомила про заручини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Раміна Есхакзай

Коротко:

Як Раміні зробили пропозицію

Чим її підкорив наречений-військовий

Відома українська блогерка Раміна Есхакзай повідомила про заручини.

Про це стало відомо виданню Viva.

відео дня

За словами журналістки, пропозицію руки і серця вона отримала майже місяць тому.

"Життя зараз так стрімко мчить, що здається, ніби з моменту пропозиції руки й серця минуло вже півроку або навіть рік, хоча насправді - всього близько місяця. У цей непростий час я навчилася радіти кожній миті", - каже вона.

Раміна Есхакзай виходить заміж за військового / Фото Viva

За словами Раміни, вона рада цій пропозиції, адже стосунки переходять на новий рівень.

"Спочатку я трохи розгубилася, а потім мені стало дуже смішно, бо через набряк ми ніяк не могли надіти на палець обручку - коханий зробив пропозицію у страшенну спеку. Ми вечеряли на березі океану (були там у спільній відпустці), а потім він запропонував прогулятися. Раптово він дістав обручку й запитав, чи буду я з ним усе життя. Звісно, я раділа, але чомусь навіть більше за хлопця - що він зважився", - розповіла вона.

Раміна Есхакзай виходить заміж за військового / Фото Viva

Раміна розповідає, що найбільше її підкорила в майбутньому чоловікові його історія. "Звичайний хлопець із села, якому вчителі "пророкували" майбутнє у в’язниці, пішов у спорт, потім в армію і пройшов шлях від піхотинця до Героя України. Це заслуговує на величезну повагу", - розповідає вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" розповідав, що популярний російський блогер Сергій Григор’єв-Апполонов, який нещодавно приїжджав на музичний фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі й спілкувався з багатьма українськими зірками, опублікував цікавий допис про журналістку Раміну Есхакзай.

Раніше також американська актриса Хайден Панеттьєрі планувала поїздку в Україну, щоб зустрітися зі своєю 11-річною донькою Каєю, однак не встигла реалізувати ці плани - зірка трагічно померла у віці 36 років.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Раміна Есхакзай Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв’юерка, блогерка. Брала участь у телепроєктах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Авторка YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходять чутки"). Знімалася у кліпах гуртів "Антитела" та співака Віталія Козловського.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред