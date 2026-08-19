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Температура підстрибне до +30°С: українців попередили про нову хвилю спеки

Анна Косик
19 серпня 2026, 08:07
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Перед тим, як Україну вкотре охопить спека, у більшості областей буде короткотривалий період комфортної погоди.
Температура підстрибне до +30°С: українців попередили про нову хвилю спеки
Прогноз погоди в Україні 19 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться температура 19 серпня
  • Де в Україні буде спекотно, до +30 градусів

Погода в Україні сьогодні, 19 серпня, буде нестійкою у більшості областей через атмосферний фронт, який зумовить коливання тиску та вологості повітря. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря із заходу, тому в українців буде короткочасний "перепочинок" від спеки. Протягом дня очікуються комфортні температури.

відео дня

"Найтепліше – на півдні та сході країни. Хмарно з проясненнями... Вітер переважно західний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура повітря до кінця доби коливатиметься в межах +21+26 градусів, на крайньому сході країни очікується до +30 градусів.

Температура підстрибне до +30°С: українців попередили про нову хвилю спеки
Погода в Україні 19 серпня / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Києві та області 19 серпня

На Київщині та у столиці середа буде хмарною з проясненнями. Опадів вдень синоптики не прогнозують. Вітер буде західний 7-12 м/с. Температура по області коливатиметься в межах +21+26 градусів, в Києві прогнозують +23+25 градусів.

Температура підстрибне до +30°С: українців попередили про нову хвилю спеки
Погода в Києві 19 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні на початку осені

Главред писав, що за попередніми розрахунками фахівців сезонних моделей, початок вересня може пройти під знаком теплої, а часом майже літньої погоди. Причина полягає в тому, що на початку осені поверхня землі та водойми все ще зберігають значний запас тепла, накопиченого протягом літа.

Тому навіть при поступовому скороченні світлового дня денна температура в першій половині вересня може залишатися досить високою. Однак з кожним днем збільшуватиметься різниця між денною та нічною температурою.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні найближчими днями буде теплішою за середні багаторічні показники. Особливо спекотно буде у центральних та південних областях, де в окремі дні температура повітря сягатиме +36…+38 °С.

Раніше стало відомо, що 19 серпня по всій Україні прогнозується комфортний температурний режим - +23+29 градусів. Далі протягом тижня спека знову посилиться.

Напередодні синоптик Наталія Діденко попередила, що спекотні дні в Україні перед осінню ще ймовірні, однак при цьому ночі будуть значно холодніші, ніж під час попередніх хвиль спеки.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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