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Вибори під час війни: гучна заява Федорова обурила ОП та розділила експертів

Дар'я Пшеничник
19 серпня 2026, 12:17
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Заява Михайла Федорова про вибори під час війни викликала дискусії. Офіс Президента та експерти оцінили безпеку й політичні наслідки.
Вибори під час війни: гучна заява Федорова обурила ОП та розділила експертів
Федоров заявив про необхідність проведення виборів в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

відео дня
  • Чому Федоров закликає провести вибори в Україні
  • Як відреагували в Офісі Президента
  • Що кажуть політологи про заяву
  • Як Железняк оцінив дії Федорова

Заява колишнього міністра оборони Михайла Федорова про необхідність проведення виборів в Україні навіть в умовах війни викликала значний резонанс у суспільстві та політичних колах. Ексчиновник закликав знайти законний і безпечний механізм для відновлення демократичного процесу, наголосивши, що Росія не повинна визначати, коли українці обиратимуть владу.

Главред зібрав реакції політологів, народних депутатів та представників ОП на гучну заяву Михайла Федорова.

Вимога Федорова: "Демократія не може бути заручницею Росії"

У своєму зверненні на YouTube Федоров наголосив, що країна-агресор не повинна мати права визначати, коли українці знову зможуть обирати владу.

"Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми маємо знайти законний, безпечний та реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умови тривалої війни", - зауважив Федоров.

Ексміністр підкреслив, що право голосу мають отримати всі категорії громадян - військовослужбовці на передовій, мільйони біженців за кордоном та мешканці прифронтових регіонів. Серед ключових вимог він назвав безпеку процесів, незалежність державних інституцій та беззаперечну довіру до результатів.

За його словами, відсутність розуміння причин ухвалення урядових рішень чи затягування необхідних для фронту змін викликає у суспільстві відчуття, що головним критерієм для чиновників стала лояльність, а не професійність.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Як на заяву Федорова відреагували в ОП

На заклики щодо організації голосування відреагували у керівництві держави. Джерело в Офісі Президента у коментарі виданню LIGA.net зазначило, що влада не виступає проти демократичних процедур як таких, проте ключовою перешкодою залишається безпековий фактор.

"Хай проведення відбувається між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес - це більше, ніж придумати, як голосувати", - підкреслив співрозмовник з Офісу Президента.

У відомстві додали, що щоденні атаки російськими дронами-камікадзе та балістичними ракетами самі по собі дають відповідь щодо можливості забезпечення безпеки виборців і членів комісій на дільницях.

Політичний фальстарт чи початок власної гри: оцінки аналітиків

Віталій Портников
Віталій Портников / скріншот

Звернення Михайла Федорова від 18 серпня можна вважати початком його політичної кар’єри у неполітичні часи, переконаний публіцист Віталій Портников. На його думку, прагнення проводити вибори в демократичній державі є природним, як і теза Федорова про неприпустимість того, щоб Володимир Путін вирішував долю українських виборів.

Утім, аналітик наголошує, що цей процес визначає сама війна та діючий режим воєнного стану, який об'єктивно не дає змоги ухвалити потрібні правові рішення.

Вибори під час війни: гучна заява Федорова обурила ОП та розділила експертів
Вадим Денисенко / Фото: УНІАН

Про "початок політичної гри" говорить і керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко. Він зауважує, що оцінки виступу коливаються від "слабенького" через відсутність конкретних прізвищ до "сильного" з боку тих, хто чекав визначеності в опозиції до президента. На думку Денисенка, розгортається гра, значно ширша за особисту кампанію ексміністра, і Федоров має шанс продемонструвати на майбутніх виборах хороший результат.

Застереження щодо ініціативи висловив народний депутат та історик Володимир В’ятрович, доповнивши думку про недопустимість впливу Кремля. Він підкреслив, що "вибори під час війни можуть бути зручним інструментом Росії, щоб захопити те, що не вдалося війною".

Водночас колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега вважає, що Федоров "зробив фальстарт своєї президентської кампанії". На його переконання, до цієї кампанії політик підготувався гірше, ніж до роботи в оборонному відомстві. Дейнега зазначає, що абстрактні заяви перестають працювати й уникнення конкретики в звинуваченнях та пропозиціях швидко почне дратувати навіть лояльних слухачів, призводячи до падіння рейтингів.

"Історія персональної зради": думка політика

Вибори під час війни: гучна заява Федорова обурила ОП та розділила експертів
Ярослав Железняк/ Фото: УНІАН

Політичні підвалини виступу ексочільника оборонного відомства прокоментував народний депутат України Ярослав Железняк в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, Федоров тривалий час розраховував повернутися на посаду у Міністерстві оборони й до останнього вірив у президента Володимира Зеленського. Наразі ж ситуація перетворилася для нього на "історію персональної зради". Железняк припустив, що стриманість у висловлюваннях Федорова зумовлена розумінням можливих наслідків: у разі перетину "червоних ліній" проти нього та його команди може розпочатися активна протидія.

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Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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вибори в Україні Михайло Федоров
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