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ЗСУ зірвали наступ ворога на одному з напрямків: в ISW розповіли про ситуацію на фронті

Дар'я Пшеничник
19 серпня 2026, 09:42
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Аналітики ISW зафіксували провал російських атак одразу на кількох ділянках півночі та сходу, тоді як українські підрозділи місцями просунулися вперед.
ВСУ, Фронт, Война
ЗСУ успішно контратакували у Сумській області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

відео дня
  • Росіяни не просунулися на півночі Сумщини 17-18 серпня
  • ЗСУ контратакували поблизу Могриці та Садків
  • Під Вовчанськом армія РФ втратила більше території, ніж здобула

Російські війська зірвали власну спробу розширити наступ на півночі Сумської області: 17 та 18 серпня окупанти атакували, але не здобули жодного результату, натомість українські підрозділи перейшли до контратак. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Оцінку ситуації на цій ділянці дали американські аналітики.

"17 та 18 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на півночі Сумської області, але не просувалися вперед, оскільки українські війська контратакували в цьому районі", - зазначено у ISW.

Наявність успішних дій українських сил на цьому відрізку фронту фактично підтвердили і в російському інформаційному полі: один із воєнних блогерів РФ визнав результативність контратак ЗСУ поблизу Могриці та Садків - на північний схід від міста Суми.

Ситуація під Вовчанськом

Схожа картина склалася й на півночі Харківської області, де ворог обидва дні намагався зрушити лінію фронту, але не досяг успіху. Ключовий показник - динаміка за останній місяць: поблизу Вовчанська, на північний схід від Харкова, російські війська віддали більше території, ніж змогли зайняти.

На цьому тлі в ISW прямо заперечують свіжі повідомлення Міністерства оборони Росії про нібито просування на цій ділянці. Безрезультатними виявилися й спроби ворога наступати на напрямку Великого Бурлука та на Куп'янському напрямку.

Просування ЗСУ на Боровій

Окремо аналітики зафіксували зміну ситуації на схід від Ізюма, де докази здобутків українських сил дали кадри з місцевості.

"Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 серпня, показують, як російські війська обстрілюють українські позиції на північ від Новомихайлівки (на південний схід від Борової), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі", - наголосили в ISW.

Чому Росія відмовляється від переговорів - думка експертів

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що попри постійні зусилля України щодо переговорів, Росія не демонструє готовності прийняти пропозиції про припинення вогню. Москва продовжує наполягати на умовах, які фактично передбачають капітуляцію України.

"Кремль, схоже, подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18–20 вересня 2026 року", - вважають в ISW.

На думку аналітиків, систематичне відхилення Кремлем українських пропозицій щодо припинення вогню та миру свідчить про небажання Росії припиняти війну на будь-яких умовах, які не відповідають її максималістським вимогам.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що президент України Володимир Зеленський поставив перед Силами оборони завдання знищити за підсумками серпня не менше 30 тисяч окупантів РФ.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю та просунутися поблизу міста Белицьке Добропільської міської громади Покровського району.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська РФ просунулися в селі Марково Костянтинівської міської громади Краматорського району.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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