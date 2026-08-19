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Могли б компенсувати дефіцит Patriot: яка з країн не готова віддати старі ракети С-300

Дар'я Пшеничник
19 серпня 2026, 08:27оновлено 19 серпня, 10:06
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До отримання Patriot Україна значною мірою покладалася саме на С-300.
Могли б компенсувати дефіцит Patriot: яка з країн не готова віддати старі ракети С-300
Україна намагається компенсувати нестачу ракет для Patriot старими С-300 / Колаж: Главред, фото: wikipedia

Головне з новини:

відео дня
  • Україна шукає ракети для С-300 на тлі дефіциту Patriot
  • Греція має дві С-300ПМУ-1 та 175 ракет, але передавати не хоче
  • Нові українські перехоплювачі очікують ближче до кінця 2026 року

Греція не готова передавати Україні свої радянські комплекси С-300 та понад сотню перехоплювачів до них - і це закриває для Києва один із найшвидших способів компенсувати дефіцит ракет для Patriot. Паралельно Україна працює над модернізацією наявних С-300 і створенням нових ракет для них, повідомляє Forbes.

Гострота питання пов'язана з тривалою російською повітряною кампанією та вичерпанням запасів найдорожчих перехоплювачів. За даними CNN, один з українських комплексів Patriot не працював десять тижнів саме через критично низький боєзапас.

Ситуація з ударними безпілотниками для української ППО виглядає значно кращою, ніж із балістикою. Через це Київ шукає паралельні рішення для прикриття міст і критичної інфраструктури, зокрема повернення до життя техніки радянського виробництва.

Про спільну українсько-американську роботу над оновленням ракет для С-300 або створенням їхньої новішої версії раніше говорив полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон. За його оцінкою, система може вийти на робочий стан ближче до кінця 2026 року, однак масштаби випуску залишаться скромними - приблизно 100–200 ракет щорічно.

До появи Patriot саме С-300 були основою української протиракетної оборони. Ще у 2022 році тодішній міністр оборони Олексій Резніков визнавав ключову проблему цих комплексів: вони ефективні, але боєприпаси до них в Україні не виробляються, тож доводиться витрачати те, що є.

Чому Афіни тримаються за радянські комплекси

Найочевидніше джерело поповнення - грецький арсенал. Наприкінці 1990-х Афіни отримали дві системи С-300ПМУ-1 та 175 ракет 5В55У, які первісно замовляв Кіпр, але постачання зірвала криза у відносинах із Туреччиною. Комплекси досі стоять на бойовому чергуванні в грецькій ППО.

Теоретично цей запас міг би дати Україні кілька років часу до виходу власного виробництва на потрібні обсяги. Практична перешкода - регіональний баланс сил: Греція розглядає ці системи як елемент стримування Туреччини й не піде на їхню передачу без рівноцінної заміни.

У липні уряд схвалив фінансування до 4 мільярдів доларів на багаторівневу систему протиповітряної оборони "Ахіллесів щит", основу якої мають скласти ізраїльські комплекси - від засобів проти дронів до протиракетних рішень. Проте, за оцінкою грецького аналітика Джорджа Цогопулоса, на повне заміщення російської техніки Афінам потрібен час.

Політика важить більше за техніку

Другий бар'єр лежить поза військовою площиною. Цогопулос звертає увагу, що після кількох суперечливих епізодів двосторонній діалог Афін і Києва став прохолоднішим - серед них травневий випадок, коли грецька сторона виявила український морський безпілотник біля острова Лефкада.

Окремий чинник - очікувана реакція Москви на передачу стратегічного озброєння. Раніше російська сторона запевняла, що Греція нібито мусить отримати її дозвіл на передачу комплексів третій стороні; Афіни як член НАТО таких претензій на контроль над власним арсеналом не визнають.

Технічний обхідний шлях, за словами Цогопулоса, існує: комплекси можна було б передати через посередництво США або Норвегії. Політична ціна такого рішення для Греції від зміни схеми не зменшиться.

Скільки систем Patriot потрібно Україні

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан наголосив, що системи Patriot не перехоплюють всі ракети, але головна проблема не в цьому.

За його словами, системи Patriot сьогодні розміщені в Україні лише в кількох місцях і їх критично невистачає.

"Територія України - 600 тисяч квадратних кілометрів. Зараз приблизно 100 тисяч окуповані, 500 тисяч - не окуповані. Щоб покрити ці 500 тисяч квадратних кілометрів, потрібно щонайменше 500 (!) Patriot. А у нас навіть десятка немає", - наголосив він.

Могли б компенсувати дефіцит Patriot: яка з країн не готова віддати старі ракети С-300
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно отримати від США лише 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети.

Президент США Дональд Трамп раніше ухилився від прямої відповіді на запитання про передачу Україні далекобійних ракет і додаткових батарей Patriot, пояснивши нестачу озброєння рішеннями попередньої адміністрації.

Член Палати представників Конгресу США Майк Тернер говорив, що США та Україна обговорюють можливість передачі технологій для виробництва ракет до систем Patriot. Він підкреслив, що переговори про ліцензійне виробництво в Україні перехоплювачів Patriot тривають.

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Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

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