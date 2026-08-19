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НАБУ і САП викривають злочинну організацію: фігурують нардепи та топпосадовці ОП

Інна Ковенько
19 серпня 2026, 09:09оновлено 19 серпня, 09:48
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У НАБУ додали, що деталі будуть оприлюднені згодом.
НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації
НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації / Колаж: Главред, фото: Укрінформ, НАБУ

Коротко:

  • НАБУ і САП розпочали спеціальну операцію із викриття злочинної організації
  • Очолювали її чинний і колишній народні депутати України
  • До її діяльності також можуть бути причетні високопосадовці ОП та інші особи

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації.

За даними відомств, до її діяльності можуть бути причетні чинний та колишній народні депутати України, а також високопосадовці Офісу президента та інші особи.

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"НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.Деталі - згодом

Деталі очікуються згодом.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, обшуки наразі проводять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Водночас журналіст Української правди Михайло Ткач повідомив, що, за даними джерел видання, НАБУ і САП проводять слідчі дії у народного депутата Вадима Столара.

За інформацією джерел РБК-Україна, крім Мудрої та Столара, у справі фігурує колишній народний депутат Максим Микитась.

Боротьба з корупцією в Україні - новини за темою

Главред раніше писав, що колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ та САП.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили корупційну схему під час ремонту доріг у Полтавській області. Службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з депутатом налагодили систематичне одержання неправомірної вигоди від підрядників.

Крім того, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили одну з найбільших схем зловживань у сфері "зеленого" тарифу за останні роки.

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Про джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

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