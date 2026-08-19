НАБУ і САП викривають злочинну організацію: фігурують нардепи та топпосадовці ОП

У НАБУ додали, що деталі будуть оприлюднені згодом.

https://glavred.net/politics/nabu-i-sap-razoblachayut-prestupnuyu-organizaciyu-figuriruyut-nardepy-i-chinovniki-op-10789562.html Посилання скопійоване

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації / Колаж: Главред, фото: Укрінформ, НАБУ

Коротко:

НАБУ і САП розпочали спеціальну операцію із викриття злочинної організації

Очолювали її чинний і колишній народні депутати України

До її діяльності також можуть бути причетні високопосадовці ОП та інші особи

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації.

За даними відомств, до її діяльності можуть бути причетні чинний та колишній народні депутати України, а також високопосадовці Офісу президента та інші особи.

відео дня

"НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.Деталі - згодом

Деталі очікуються згодом.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, обшуки наразі проводять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Водночас журналіст Української правди Михайло Ткач повідомив, що, за даними джерел видання, НАБУ і САП проводять слідчі дії у народного депутата Вадима Столара.

За інформацією джерел РБК-Україна, крім Мудрої та Столара, у справі фігурує колишній народний депутат Максим Микитась.

Боротьба з корупцією в Україні - новини за темою

Главред раніше писав, що колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ та САП.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили корупційну схему під час ремонту доріг у Полтавській області. Службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з депутатом налагодили систематичне одержання неправомірної вигоди від підрядників.

Крім того, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили одну з найбільших схем зловживань у сфері "зеленого" тарифу за останні роки.

Читайте інші новини:

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред