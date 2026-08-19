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НАТО готує план війни з РФ: у Bild назвали три етапи відповіді Альянсу на агресію

Анна Ярославська
19 серпня 2026, 07:35
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Сили Альянсу можуть завдати удару по лініях постачання, базах та аеродромах, щоб зупинити російський наступ.
Путін, армія РФ, карта
НАТО оприлюднило можливий сценарій війни з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, скріншот

Головні тези:

  • НАТО розробило три етапи реагування на можливу атаку РФ
  • План передбачає захист країн Балтії від можливого вторгнення
  • Мета Альянсу - зупинити війська та послабити Росію

НАТО готується до можливого нападу країни-агресора - Росії. В Альянсі існують конкретні плани на випадок, якщо російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ своїм військам вторгнутися, наприклад, у країни Балтії. Як пише Bild, головні цілі НАТО - зупинити російські війська та значно послабити Росію.

Йдеться про три стратегії відповідних дій Заходу. Вони складають "Концепцію ведення сухопутної війни НАТО", яка була розроблена головним чином американським майором Ендрю Пінгреєм.

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Перший етап: зупинити ракетні удари

Якщо російські війська почнуть обстрілювати країни Балтії ракетами та безпілотниками, а також просуватися на танках, як це відбувалося в Україні, НАТО має намір насамперед зупинити ракетні удари.

Для цього винищувачі, ракети та безпілотники повинні вивести з ладу російські ракетні системи. Однією з цілей може стати Калінінград, де розміщено велику кількість зенітних і ракетних комплексів.

Другий етап: удари по військовій інфраструктурі Росії

Наступним кроком НАТО має намір атакувати військові об’єкти на території Росії. Спецназ повинен буде знищити ключові військові бази та шляхи постачання.

Йдеться, зокрема, про аеродроми, збройові заводи, мости та залізниці, якими Росія перекидає війська й техніку. НАТО також планує залучити до цієї операції росіян, які виступають проти Путіна.

Мета такої стратегії - значно послабити російські лінії постачання та не допустити нових хвиль атак.

Третій етап: безпілотники та роботи

Ще одним елементом плану НАТО є створення так званого "повітряного мосту". Безпілотники та роботи передбачається доставляти до Росії літаками.

Їхнім завданням стане знищення аеродромів і військових баз.

НАТО не планує захоплювати територію Росії

"Країни НАТО не мають наміру завойовувати Росію. Натомість мета полягає в тому, щоб відтіснити російські наступальні сили до кордону", - йдеться в концепції Альянсу.

При цьому військові представники НАТО не хочуть тримати плани в таємниці. На їхню думку, стримування працює лише в тому випадку, якщо потенційний супротивник точно знає, чого йому очікувати в разі нападу на країну НАТО.

Війна між Росією та НАТО - прогнози

Як писав Главред з посиланням на військового оглядача The Independent Роберта Фокса, Кремль готує удар по Європі. У найближчі два місяці російське керівництво може розглядати ситуацію як останній шанс змінити хід війни на свою користь, одночасно нарощуючи активність за межами України.

Росія може готувати провокацію під чужим прапором проти країн НАТО. Розвідки Литви та Польщі фіксують підготовку кінетичних операцій та використання дронів для дестабілізації регіону. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У квітні 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що ризик можливого нападу Росії на країни НАТО слід розглядати як короткострокову загрозу - мова може йти про місяці, а не роки. При цьому він висловив сумніви щодо того, наскільки ефективно союзники, зокрема США, зможуть виконати свої зобов’язання щодо захисту Європи.

НАТО готує план війни з РФ: у Bild назвали три етапи відповіді Альянсу на агресію
Що таке 5 стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Путін доручив спецслужбам РФ домогтися розпаду НАТО та ЄС – NYT

Російський диктатор Володимир Путін на закритій нараді в грудні минулого року поставив перед російським військовим керівництвом завдання до 2026 року домогтися "розпаду НАТО та ЄС зсередини". Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, обізнані з даними західної розвідки.

За інформацією видання, Кремль відводить Молдові ключову роль у реалізації цих планів. За оцінками західних розвідслужб, після України вона є одним із головних пріоритетів Москви.

Хоча Молдова не входить ані до НАТО, ані до Європейського Союзу, її географічне положення має стратегічне значення. Країна розташована між Україною та державами-членами Альянсу, тому контроль над нею потенційно міг би використовуватися Росією як плацдарм для подальшого тиску та агресії щодо Заходу.

Як зазначає NYT, Москва вже застосовує різні методи для дестабілізації Молдови. Зокрема, російська сторона, за даними джерел видання, організовувала схеми підкупу виборців та інші операції з метою втручання у внутрішні політичні процеси.

Передбачається, що одна з головних цілей Кремля полягає в ослабленні або зміні проєвропейського уряду Молдови. Надалі Росію, як стверджують співрозмовники NYT, може зацікавити використання території країни для проведення ворожих операцій проти України та Європейського Союзу.

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Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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