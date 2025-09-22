У Гайтани в родині сталася трагедія

Співачка Гайтана повідомила про те, що помер її тато. Вона зворушливо звернулася до нього.

Гайтана повідомила про горе / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайтана

Українська співачка Гайтана, яка нещодавно повідомила шанувальникам про те, що її батько серйозно хворий, поділилася своїм горем.

На своїй сторінці в Instagram, співачка написала, що її тато помер.

"Тато Ессамі, я люблю тебе вічно і завжди ношу в собі твою дорогоцінну любов, твою доброту, твою посмішку, твої теплі обійми, твою мудрість, твою віру і твій люблячий погляд... Сльози радості під час кожної нашої зустрічі, звук твого голосу, сповненого болю і тривоги в найважчі моменти мого життя. Я зберігаю все це в собі, тату", - пише артистка.

"За її словами, вона зберігає його сильні молитви глибоко в серці і вони дають їй сили щодня. "Ти навчив мене жити без страху, вірити, що небо відкрите. Тепер я вчу того ж свою доньку. Ми не боїмося, тату. І навіть якщо я не бачу тебе своїми очима, я бачу тебе ясніше, коли закриваю їх. Я відчуваю тебе поруч. Тепер ти з Ним - з тим, за ким ти завжди слідував, кого любив, слухав і шанував: нашим Небесним Отцем. Спочивай з миром, мій дорогий тату. Небо відкрите. Лети додому, дорогоцінна душа", - поділилася співачка.

Вона також показала фото свого тата.

Гайтану не впустили до Конго

Нещодавно стало відомо про те, що співачку Гайтану впустили до республіки Конго, де жив її батько. Тоді стало відомо про те, що її батько Клавер Ессамі був у критичному стані. Гайтана намагалася долетіти до нього.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Гайтана оскандалилася, опублікувавши новий пост мовою країни-окупанта РФ, яка напала на Україну. "Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки... Це повертає мені відчуття дому. А що вам повертає відчуття дому?" - написала співачка у своїх соцмережах.

Раніше також у соцмережах Гайтана опублікувала відразу два своїх свіжих знімки. На одному вона позує з чоловіком, продюсером Олександром Смартом, і донькою Сапфір-Ніколь. Мама з малятком зараз носять однакові зачіски - афрокосички.

Про персону: Гайтана Гайтана-Лурдес Ессамі - українська співачка і авторка пісень конголезького походження, що поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, які включають елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- і фольк-музики. Автор більшості власних пісень.

