Гайтана похвалилася дорослою донькою

Ви дізнаєтеся:
- Який тепер вигляд має донька Гайтани
- Як співачка проводить час із Ніколь
Українська співачка Гайтана, яка нещодавно оскандалилася своєю публікацією в соцмережах мовою країни-терориста РФ, похизувалася своєю красунею-донькою.
Рідкісні фото зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
7-річна донька співачки Сапфір-Ніколь із бантиками та в яскравій куртці щасливо посміхається під час канатних розваг.
"Можливо, наші діти більше не знають про те, як жити, але вони точно краще вміють відчувати і насолоджуватися ним", - написала Гайтана.
Хто така Гайтана?
Гайтана-Лурдес Ессамі - українська співачка й авторка пісень конголезького походження, що поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, які включають елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- і фольк-музики. Автор більшості власних пісень.
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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Гайтана оскандалилася, опублікувавши новий пост мовою країни-окупанта РФ, яка напала на Україну. "Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки... Це повертає мені відчуття дому. А що вам повертає відчуття дому?" - написала співачка у своїх соцмережах.
Раніше також у соцмережах Гайтана опублікувала відразу два своїх свіжих знімки. На одному вона позує з чоловіком, продюсером Олександром Смартом, і донькою Сапфір-Ніколь. Мама з малятком зараз носять однакові зачіски - афрокосички.
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