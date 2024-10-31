Гайтана похвалилася дорослою донькою

Співачка Гайтана рідко викладає себе і своє особисте життя.

https://glavred.net/starnews/gaytana-pohvastalas-vzrosloy-dochkoy-10610270.html Посилання скопійоване

Гайтана рідко викладає фото своєї доньки колаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic

Ви дізнаєтеся:

Який тепер вигляд має донька Гайтани

Як співачка проводить час із Ніколь

Українська співачка Гайтана, яка нещодавно оскандалилася своєю публікацією в соцмережах мовою країни-терориста РФ, похизувалася своєю красунею-донькою.

Рідкісні фото зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

7-річна донька співачки Сапфір-Ніколь із бантиками та в яскравій куртці щасливо посміхається під час канатних розваг.

"Можливо, наші діти більше не знають про те, як жити, але вони точно краще вміють відчувати і насолоджуватися ним", - написала Гайтана.

Донька Гайтани помітно підросла / Фото Instagram/gaitanamusic

Хто така Гайтана? Гайтана-Лурдес Ессамі - українська співачка й авторка пісень конголезького походження, що поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, які включають елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- і фольк-музики. Автор більшості власних пісень.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Гайтана оскандалилася, опублікувавши новий пост мовою країни-окупанта РФ, яка напала на Україну. "Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки... Це повертає мені відчуття дому. А що вам повертає відчуття дому?" - написала співачка у своїх соцмережах.

Раніше також у соцмережах Гайтана опублікувала відразу два своїх свіжих знімки. На одному вона позує з чоловіком, продюсером Олександром Смартом, і донькою Сапфір-Ніколь. Мама з малятком зараз носять однакові зачіски - афрокосички.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред