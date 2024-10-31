Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Гайтана похвалилася дорослою донькою

Олена Кюпелі
31 жовтня 2024, 20:19
55
Співачка Гайтана рідко викладає себе і своє особисте життя.
Гайтано.
Гайтана рідко викладає фото своєї доньки колаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic

Ви дізнаєтеся:

  • Який тепер вигляд має донька Гайтани
  • Як співачка проводить час із Ніколь

Українська співачка Гайтана, яка нещодавно оскандалилася своєю публікацією в соцмережах мовою країни-терориста РФ, похизувалася своєю красунею-донькою.

Рідкісні фото зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

7-річна донька співачки Сапфір-Ніколь із бантиками та в яскравій куртці щасливо посміхається під час канатних розваг.

"Можливо, наші діти більше не знають про те, як жити, але вони точно краще вміють відчувати і насолоджуватися ним", - написала Гайтана.

Донька Гайтани помітно підросла
Донька Гайтани помітно підросла / Фото Instagram/gaitanamusic

Хто така Гайтана?

Гайтана-Лурдес Ессамі - українська співачка й авторка пісень конголезького походження, що поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, які включають елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- і фольк-музики. Автор більшості власних пісень.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Гайтана оскандалилася, опублікувавши новий пост мовою країни-окупанта РФ, яка напала на Україну. "Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки... Це повертає мені відчуття дому. А що вам повертає відчуття дому?" - написала співачка у своїх соцмережах.

Раніше також у соцмережах Гайтана опублікувала відразу два своїх свіжих знімки. На одному вона позує з чоловіком, продюсером Олександром Смартом, і донькою Сапфір-Ніколь. Мама з малятком зараз носять однакові зачіски - афрокосички.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Гайтана новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кім Чен Ину загрожує відповідь від України: Зеленський назвав сценарій

Кім Чен Ину загрожує відповідь від України: Зеленський назвав сценарій

20:45Політика
У Києві та інших областях дуже гучно: Україна під атакою балістики та шахедів

У Києві та інших областях дуже гучно: Україна під атакою балістики та шахедів

20:43Україна
Втрачають 200 осіб на день: окупанти у складному становищі поблизу Часового Яру

Втрачають 200 осіб на день: окупанти у складному становищі поблизу Часового Яру

19:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 1 листопад: Овнам - божевільний день, Водоліям - незабутні враження

Гороскоп на завтра 1 листопад: Овнам - божевільний день, Водоліям - незабутні враження

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже потужна магнітна буря

Залишився тиждень. Попереду неминуча катастрофа?

Залишився тиждень. Попереду неминуча катастрофа?

Жучки в крупі зникнуть назавжди: дивовижний спосіб, який врятує продукт

Жучки в крупі зникнуть назавжди: дивовижний спосіб, який врятує продукт

Гороскоп на листопад: Стрільця чекають страхи, Риб – криза, Водолія та Лева – гроші

Гороскоп на листопад: Стрільця чекають страхи, Риб – криза, Водолія та Лева – гроші

Останні новини

20:57

Світ на порозі 3 Світової: ШІ назвав країну, яка перша застосує ядерну зброю

20:56

8 тисяч солдатів КНДР вступлять у бій найближчими днями: заява США

20:45

Кім Чен Ину загрожує відповідь від України: Зеленський назвав сценарій

20:43

У Києві та інших областях дуже гучно: Україна під атакою балістики та шахедів

20:43

РФ змінила тактику обстрілів "Шахедами": чим небезпечна нова стратегія окупантів

Відстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткоюВідстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткою
20:19

Гайтана похвалилася дорослою донькою

20:11

Що зробити, щоб не закачувало в транспорті: прості та перевірені методиВідео

19:49

Втрачають 200 осіб на день: окупанти у складному становищі поблизу Часового Яру

19:44

Насувається холоднеча: синоптики оголосили штормове попередження

Реклама
19:40

"Я з Олею чоловік": Ярославський поставив крапку в чутках про роман із Мартиновською

19:35

Одеський депутат влип у скандал з "поганою мовою": зʼявилось розʼясненняВідео

19:32

Томагавки в Україні та плани РФ на нову війну: у Зеленського зробили заяву

19:10

Зникнуть на очах: експерт назвав найкращий засіб від подряпин на склі

19:10

Про Tomahawk: що вам потрібно знатиПогляд

18:45

"Головна битва осені": окупанти націлились на важливе місто Донеччини

18:36

Наталія Могилевська показала молодшу донькуВідео

18:23

"Питання у днях": Зеленський сказав, коли РФ кине корейців у бій проти ЗСУВідео

18:21

Коли потрібно міняти літню гуму на зимову в Україні 2024: точна датаВідео

18:18

Озвучено запит України на військову допомогу від Південної Кореї

17:56

"Мир в обмін на території": Зеленський попередив Трампа

Реклама
17:55

Шикарний сніданок: що їсть Вікторія Бекхем, щоб бути у формі

17:44

Як прибрати заломи на взутті: геніальний метод з TikTok

17:36

Чим краще протирати екран плазми: які 2 засоби категорично не можна використовуватиВідео

17:28

У Путіна вибухнули істерикою через ракети Tomahawk для України

17:14

Докучливим краплям кінець: як прибрати конденсат на бачку унітазу

17:03

4 знаки зодіаку, які не стануть щасливчиками в листопаді-2024Відео

16:45

Існують чіткі критерії: чому риба це не м'ясо і до чого там релігіяВідео

16:36

Війська РФ формують ударний кулак на важливому напрямку: у ЗСУ розкрили деталі

16:03

РФ приховано вводить в бій військових з КНДР: Коваленко розкрив задум ворога

15:33

Англійським і не пахло: чому в СРСР вчили німецьку

15:32

Ракети Tomahawk для України: Зеленський зробив нову заяву

15:30

Знають не всі: перукар розповіла, як часто потрібно мити гребінець для волосся

15:17

Закінчити "нічиєю": Лукашенко осоромився заявою про переговори між Україною і РФ

15:14

Удар РФ по Києву: зʼявилися подробиці атаки на ДТЕК, чи будуть відключення

15:10

Краща школа з навчання програмування: Hillel IT School визнана лідером серед ІТ-шкіл України новини компанії

15:09

Солістка KAZKA схудла на приголомшливі 10 кг і показала фото

15:04

Ворог "обламав зуби" об Торецьк: кількість штурмів різко стихла, втрати ростуть

14:54

Чому каву ніколи не можна заливати кип'ятком: просте поясненняВідео

14:36

Сьогодні Київрада розбиратиметься, як вирішити проблему "Київміськбуду" та постраждалих інвесторів

14:29

Ризик - не їхня фішка: які ТОП-4 знаки зодіаку не хочуть покидати зону комфорту

Реклама
14:22

Великі гроші для Лева, зміни у Терезів: які 4 знаки щасливчики листопада 2024Відео

14:10

План не спрацював: в ОП рознесли стратегію стримування РФ західними партнерами

14:03

22-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" втратила первістка

13:52

Яку людську їжу на можна давати собакам: один із пунктів відверто дивуєВідео

13:49

Ситуація важка: росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку

13:46

За опитуваннями довіра до СБУ зросла, і це наслідки спецоперацій команди Малюка - експерт

13:43

Супервологий пиріг із грушами - смачніше не придумаєшВідео

13:34

4 знаки зодіаку, які ставляться до своєї сестри як до королеви

13:15

Дрон зруйнував квартиру популярного українського телеведучого й актора

13:14

Інвестори "Київміськбуду" вимагають від Київради докапіталізувати компанію і добудувати житло

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти