Молодуха Петросяна розповіла, як втерлася до нього в довіру: "Було непросто"

Тетяна Брухунова розповіла, як переманювала старого путініста.

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Брухунова зізналася, як втиралася в довіру до Петросяна / колаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/petrosyanevgeny

Коротко:

Брухунова розповіла про 12 років стосунків із клоуном Петросяном

Вона визнала, що "втиралася в довіру"

П'ята дружина клоуна-путініста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова перестала приховувати і почала навіть пишатися тим, що раніше їй нерідко приписували - у своєму нещодавньому інтерв'ю вона на блакитному оці підтвердила, що методично втиралася артистові в довіру останні 12 років (з Оленою Степаненко Петросян розлучився в 2018 році, 7 років тому - прим. редактора).

Тетяна, відома своїми епатажними вбраннями і спірним почуттям стилю, розповіла, що відкрито посміюється над старим чоловіком за його тягу до класичних луків і консерватизму. Багато років вона "перекроює" свого 79-річного чарівника, оскільки спершу була просто його асистенткою.

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"12 років я стою біля керма його образу, але, насправді, це було не так-то просто зробити, тому що людина, по-перше, з іншого часу, потім він консерватор в одязі, він любить все таке класичне... Я вела свій шлях ненав'язливо", - каже Брухунова.

Так ненав'язливо цим шляхом Тетяна відвела коміка від попередньої дружини, і привела до себе. Ним же вона змушує його переймати її тягу до екстравагантності в образах. "Я акуратно втерлася в довіру", - зізнається п'ята дружина Петросяна.

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