Щасливі: молодиця Петросяна вивезла дітей із Росії

Тетяна Брухунова вивезла дітей і щаслива через це.

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Євген Петросян і Тетяна Брухунова з дітьми/ колаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з дітьми Петросяна

Хто за них тепер відповідає

П'ята дружина клоуна-путініста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вивезла їхніх спільних дітей з терористичної Росії і показала, наскільки вони стали щасливішими від цього.

На своїй сторінці в Instagram, жінка поділилася знімком з дітьми - чотирирічним Ваганом і однорічною Матильдою. На фотографії діти Петросяна зазнімковані в одному із зарубіжних торгових центрів.

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"Мої малюки розважаються", - написала молода мати, яка сама при цьому залишилася в терористичній Москві.

Найімовірніше, діти старого коміка і його дружини проводять час у Дубаї - улюбленому місці забезпечених росіян. За дітьми Бурхунової дивляться няні та її мати.

Діти Петросяна і Брухунової / Фото Instagram/bruhunova

Нагадаємо, Брухунова - п'ята дружина гумориста. Вони офіційно одружилися в грудні 2019 року. Водночас пара приховувала, що чекає на народження спільної дитини. У вересні 2020 року Петросян опублікував фото вже із шестимісячним хлопчиком. 13 березня у подружжя з'явилася донька Матильда.

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Додамо, як повідомляв Главред, нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

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