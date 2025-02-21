Щасливі: молодиця Петросяна вивезла дітей із Росії

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з дітьми Петросяна
- Хто за них тепер відповідає
П'ята дружина клоуна-путініста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вивезла їхніх спільних дітей з терористичної Росії і показала, наскільки вони стали щасливішими від цього.
На своїй сторінці в Instagram, жінка поділилася знімком з дітьми - чотирирічним Ваганом і однорічною Матильдою. На фотографії діти Петросяна зазнімковані в одному із зарубіжних торгових центрів.
"Мої малюки розважаються", - написала молода мати, яка сама при цьому залишилася в терористичній Москві.
Найімовірніше, діти старого коміка і його дружини проводять час у Дубаї - улюбленому місці забезпечених росіян. За дітьми Бурхунової дивляться няні та її мати.
Нагадаємо, Брухунова - п'ята дружина гумориста. Вони офіційно одружилися в грудні 2019 року. Водночас пара приховувала, що чекає на народження спільної дитини. У вересні 2020 року Петросян опублікував фото вже із шестимісячним хлопчиком. 13 березня у подружжя з'явилася донька Матильда.
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Додамо, як повідомляв Главред, нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.
А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.
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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової
Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.
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