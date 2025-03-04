Сотні тисяч боргу: у молодухи путініста Петросяна великі проблеми

Гонорарів чоловіка не вистачає на всі "хотілки" Брухунової.

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Тетяна Брухунова влізла в борги - сума налічує сотні тисяч / колаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

Стисло:

Брухунова звикла жити на широку ногу

Через це у неї утворилися серйозні борги

Дружина клоуна-путініста Петросяна Тетяна Брухунова стала відомою завдяки своїм безглуздим вбранням. Втім, їх вона збирає з люксового одягу та аксесуарів відомих світових брендів.

Імовірно, потяг до розкоші, який не може покрити пенсія її старого чоловіка, і привів Брухунову до проблем: у росЗМІ повідомляють, що вона накопичила величезні борги. Тетяна - власниця елітної нерухомості в столиці країни-окупанта. Їй належать дві квартири з бонусом у вигляді місця на парковці і трьох нежитлових приміщень загальною вартістю майже півмільярда рублів.

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При цьому за однією з квартир у Брухунової накопичилося 314 тисяч рублів боргу - за квартплату, капремонт і комунікації. До речі, сама злісна неплатниця свою провину заперечує.

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