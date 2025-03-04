Сотні тисяч боргу: у молодухи путініста Петросяна великі проблеми

Стисло:
- Брухунова звикла жити на широку ногу
- Через це у неї утворилися серйозні борги
Дружина клоуна-путініста Петросяна Тетяна Брухунова стала відомою завдяки своїм безглуздим вбранням. Втім, їх вона збирає з люксового одягу та аксесуарів відомих світових брендів.
Імовірно, потяг до розкоші, який не може покрити пенсія її старого чоловіка, і привів Брухунову до проблем: у росЗМІ повідомляють, що вона накопичила величезні борги. Тетяна - власниця елітної нерухомості в столиці країни-окупанта. Їй належать дві квартири з бонусом у вигляді місця на парковці і трьох нежитлових приміщень загальною вартістю майже півмільярда рублів.
При цьому за однією з квартир у Брухунової накопичилося 314 тисяч рублів боргу - за квартплату, капремонт і комунікації. До речі, сама злісна неплатниця свою провину заперечує.
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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової
Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.
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