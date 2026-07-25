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"Нехай бояться": Коваленко розкрив, що чекає на РФ на фронті з приходом Драпатого

Олексій Тесля
25 липня 2026, 16:54
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У питаннях військової справи Михайло Драпатий орієнтується на інноваційні підходи, підкреслив Олександр Коваленко.
Скраппі
Оприлюднено подробиці щодо призначення Михайла Драпатого / Колаж: Главред, фото: Facebook/MykhailoDrapatyi, УНІАН

Головне із заяв Коваленка:

  • Драпатий дотримується сучасного погляду на ведення війни
  • З приходом Драпатого на окупантів в Україні чекає чимало сюрпризів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий дотримується сучасного погляду на ведення високоадаптивної та високодинамічної війни, а також відкритий до сучасних тенденцій у військовому мистецтві.

"У питаннях військової справи він орієнтується на інноваційні підходи. Його взаємодія з Михайлом Федоровим ніколи не була таємницею: вони добре взаємодіяли й чудово розуміли один одного, були на одній хвилі. Саме це й турбує росіян", - підкреслив він в інтерв’ю Главерду.

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За словами експерта, на відміну від РФ, в Україні вже сформувалося нове покоління військових командирів.

"Саме до нього належить Михайло Драпатий. І саме це викликає у росіян найбільше занепокоєння, оскільки нового покоління серед "кірзачів" просто немає. У них є лише молоді офіцери, які представляють стару консервативну систему, в якій жодних змін не буде. Саме тому росіяни так налякані", - зазначив він.

Співрозмовник також погодився з думкою про те, що з приходом Драпатого російських окупантів в Україні чекають чимало сюрпризів.

"Нехай чекають і нехай бояться. Їхні страхи не безпідставні. Це не вигадки й не фантазії. Їхні страхи та панічні настрої цілком обґрунтовані. Але про можливі "неприємні сюрпризи" я б не сказав, навіть якби знав", - додав Коваленко.

Як Зеленський раніше оцінював Драпатого

Раніше президент Володимир Зеленський високо оцінював роботу генерал-майора Михайла Драпатого. За його словами, воєначальник успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських військ. Зеленський також зазначав, що Драпатий довів свою ефективність під час бойових дій. Про це президент заявляв за підсумками засідання Штабу.

Раніше експерт анонсував нову хвилю потужних ударів по РФ. Україна може значно розширити операції СБС, і під прицілом опиняться нові стратегічні об’єкти РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які зміни готує Драпатий. Новий головнокомандувач Драпатий та в.о. міністра оборони Хмара отримали повноваження на реформування ТЦК.

Як повідомляв Главред, 21 липня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Олександр Сирський був звільнений з посади головнокомандувача Збройних сил України, а його місце зайняв генерал-майор Михайло Драпатий.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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