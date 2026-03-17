"Беззаконня": путіністку Распутіну з хворою донькою виганяють з дому

Скандальна російська співачка Маша Распутіна, яка підтримує терористичну війну РФ в Україні, може залишитися на вулиці з хворою донькою. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Співачка звернулася з розпачливою скаргою до голови Верховного суду РФ. Виявилося, що її чоловік почав ділити майно з колишньою дружиною, яка претендує на частину будинку. Якщо екс-дружині обранця Распутіної вдасться домогтися бажаного, співачці доведеться шукати нове місце проживання.
"Разом з нами живе моя старша дочка Єрмакова Лідія Володимирівна — інвалід другої групи. Вона потребує стабільних умов, нагляду лікаря, лікування. Для неї переїзд — це трагедія. У 1999 році я продала власний будинок із земельною ділянкою. Усі гроші вклала в ремонт нашого будинку. Це не просто будинок, це моє життя, мої вкладені сили та кошти", — благала прихильниця Путіна.
Розлучення переросло в затяжну судову війну через майно, в результаті якої борг перед колишньою дружиною зріс до 70 мільйонів рублів. Артистка обурена рішенням визнати її чоловіка банкрутом і спробами екс-дружини відібрати їхній сімейний особняк. За словами співачки, жінка, яка роками жила на утриманні, тепер через суд намагається визнати їхнє єдине житло "розкішним", щоб продати будинок з молотка і отримати компенсацію. Маша заявляє, що таким чином її просто позбавляють даху над головою.
"Я співачка, я все життя працюю, сплачую податки, виступаю для людей. Я ніколи не думала, що мене і мою сім'ю можуть просто виселити. Хіба єдине житло — це тепер розкіш? Я є публічною і знаменитою людиною — співачкою, я змушена звернутися до громадськості, бо терпіти таке беззаконня не можна!", — обурилася Распутіна.
Раніше Главред повідомляв, що Алла Пугачова, яка публічно виступає проти російського вторгнення в Україну, захопила шанувальників своєю появою в культовому образі з минулого. Примадонна дістала з шафи раритетну річ, в якій знімалася в кліпі 37 років тому.
Також світ кіно прощається із зіркою культового вестерну "Назад у майбутнє 3" Меттом Кларком. 89-річний американський актор помер через ускладнення після перенесеної операції на хребті. Після смерті зірки його дочка виступила зі зворушливою заявою.
Вас може зацікавити:
- Ющенко "дружніми обіймами" привітав Шона Пенна з "Оскаром"
- Трансгендерний син Шер одружився: яким було весілля 57-річного Чеза Боно
- "Він був жорстким": раптово помер зірка фільму "Назад у майбутнє"
Про особу: Маша Распутіна
Маша Распутіна — радянська та російська співачка, яка випустила вісім студійних альбомів і співпрацювала, зокрема, з композиторами Олександром Лук'яновим, Максимом Дунаєвським, Аркадієм Укупником та поетом-піснярем Леонідом Дербенєвим.
У березні 2022 року закликала зупинити вторгнення Росії в Україну. Пізніше підтримала вторгнення і запропонувала стратити противників російського нападу на Україну.
