"Беззаконня": путіністку Распутіну з хворою донькою виганяють з дому

Співачка скаржиться російській владі на несправедливість.

Машу Распутіну виганяють з дому / колаж: Главред, фото: Стархіт, instagram.com, Маша Распутіна

Маша Распутіна може втратити дім

Чому вона просить допомоги у російської влади

Скандальна російська співачка Маша Распутіна, яка підтримує терористичну війну РФ в Україні, може залишитися на вулиці з хворою донькою. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Співачка звернулася з розпачливою скаргою до голови Верховного суду РФ. Виявилося, що її чоловік почав ділити майно з колишньою дружиною, яка претендує на частину будинку. Якщо екс-дружині обранця Распутіної вдасться домогтися бажаного, співачці доведеться шукати нове місце проживання.

Маша Распутіна - суд / фото: uznayvse.ru

"Разом з нами живе моя старша дочка Єрмакова Лідія Володимирівна — інвалід другої групи. Вона потребує стабільних умов, нагляду лікаря, лікування. Для неї переїзд — це трагедія. У 1999 році я продала власний будинок із земельною ділянкою. Усі гроші вклала в ремонт нашого будинку. Це не просто будинок, це моє життя, мої вкладені сили та кошти", — благала прихильниця Путіна.

Розлучення переросло в затяжну судову війну через майно, в результаті якої борг перед колишньою дружиною зріс до 70 мільйонів рублів. Артистка обурена рішенням визнати її чоловіка банкрутом і спробами екс-дружини відібрати їхній сімейний особняк. За словами співачки, жінка, яка роками жила на утриманні, тепер через суд намагається визнати їхнє єдине житло "розкішним", щоб продати будинок з молотка і отримати компенсацію. Маша заявляє, що таким чином її просто позбавляють даху над головою.

Маша Распутіна з донькою Лідою / фото: bimru.ru

"Я співачка, я все життя працюю, сплачую податки, виступаю для людей. Я ніколи не думала, що мене і мою сім'ю можуть просто виселити. Хіба єдине житло — це тепер розкіш? Я є публічною і знаменитою людиною — співачкою, я змушена звернутися до громадськості, бо терпіти таке беззаконня не можна!", — обурилася Распутіна.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Маша Распутіна Маша Распутіна — радянська та російська співачка, яка випустила вісім студійних альбомів і співпрацювала, зокрема, з композиторами Олександром Лук'яновим, Максимом Дунаєвським, Аркадієм Укупником та поетом-піснярем Леонідом Дербенєвим.

У березні 2022 року закликала зупинити вторгнення Росії в Україну. Пізніше підтримала вторгнення і запропонувала стратити противників російського нападу на Україну.

