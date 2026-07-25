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"Вибачте, мені боляче": Джон Бон Джові перервав концерт і покинув сцену

Віталій Кірсанов
25 липня 2026, 17:13оновлено 25 липня, 17:58
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Бон Джові подякував шанувальникам за розуміння та теплу підтримку.
Джон Бон Джові перервав концерт і покинув сцену
Джон Бон Джові перервав концерт і покинув сцену / колаж: Главред, фото: x.com/jonbonjovi

Коротко:

  • Інцидент зі скасуванням концерту стався 23 липня
  • Причиною раптового припинення шоу став синусит

Лідер культового американського рок-гурту Bon Jovi Джон Бон Джові був змушений достроково завершити виступ у нью-йоркському концертному залі "Медісон-сквер-гарден". Інцидент стався 23 липня, повідомляє Page Six.

Під час концерту артист вибачився перед глядачами та пояснив, що не може продовжувати виступ через погане самопочуття.

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"Вибачте, мені боляче. Не викидайте квитки, я щось придумаю, добре? Просто збережіть їх, ми придумаємо, як перенести захід", - сказав музикант зі сцени.

Як розповів ведучий подкасту Jon Bon Jovi Discussions Джеррі Брейден, причиною раптового припинення шоу став синусит. Через хворобу 64-річний рокер не зміг завершити виконання однієї зі своїх найвідоміших композицій - Bed of Roses.

Незважаючи на те, що сталося, Бон Джові подякував шанувальникам за розуміння та теплу підтримку, запевнивши, що обов’язково повернеться й проведе перенесений концерт.

Джон Бон Джові
Джон Бон Джові / Інфографіка: Главред

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Про особу: Джон Бон Джові

Джон Бон Джові - американський рок-музикант, поет-пісняр та актор, насамперед відомий як вокаліст, гітарист і засновник популярного американського рок-гурту Bon Jovi, повідомляє Вікіпедія. Найпопулярніші хіти - "It’s My Life", "You Give Love a Bad Name", "Livin' On A Prayer", "Bad Medicine" та "Wanted Dead or Alive".

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