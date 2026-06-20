Копійки: Катерина Кузнєцова вразила гонорарами українських акторів

Коротко:
- Про які зміни розповіла Кузнєцова
- Скільки заробляють українські актори
Відома українська актриса Катерина Кузнєцова розповіла про те, скільки заробляють українські актори.
Про це вона розповіла в інтерв’ю телеканалу 24.
За словами Кузнєцової, у гонорарах українських акторів особливих змін не відбулося.
"До повномасштабного вторгнення наші актори отримували копійки, а тепер отримують ще менші гонорари. Я вже понад 20 років спостерігаю за тим, як працює ця сфера зсередини, тому добре розумію її сильні та слабкі сторони. І мені хотілося б, щоб українське кіно розвивалося не тільки творчо, а й створювало кращі умови для тих, хто присвячує йому своє життя", — каже Кузнєцова.
За словами актриси, сьогодні кіно – це не лише розвага.
"Після 2022 року відповідальність перед глядачем стала набагато більшою. Сьогодні кіно – це не лише розвага, а й інструмент збереження нашої пам’яті, культури та ідентичності", – додала вона.
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Про особу: Катерина Кузнєцова
Катерина Кузнєцова — українська актриса театру та кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько — футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати — українська легкоатлетка Алла Борисенко.
Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступити до театрального інституту.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою та засудженням російського військового вторгнення в Україну.
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