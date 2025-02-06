Кров бризкає фонтаном: у Тодоренко травмувався син, залишений без нагляду

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося зі старшим сином Тодоренко
- Хто в цьому винен
Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, розповіла, що може трапиться з дітьми, якщо за ними не дивитися.
Як пише російський пропагандистський ресурс 5-tv, молодша дитина, яку вона народила від Влада Топалова, розбила ніс старшому.
У цей час, сама горе-матір, яка очевидно не проводить 24 години на добу з дітьми, вирішила взяти перерву від материнських обов'язків і зачинилася у ванній.
Пізніше, запроданка почула гучний і пронизливий крик. Спочатку вона сподівалася, що це просто чергова дитяча забаганка чи якась гра, але невдовзі зрозуміла, що ситуація набагато серйозніша.
"Вийшла, а там старший син із закривавленим носом. Плаче, кров бризкає фонтаном. Молодший стоїть поруч весь у бризках крові", - поділилася телеведуча.
Повідомляється також, що серйозних каліцтв ніхто з хлопчиків не отримав, відбулися легким переляком.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.
А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.
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Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
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