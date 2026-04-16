"Не юна" і "з пробігом": Тіну Кароль жорстко підкололи на музичній премії

Популярна українська співачка Тіна Кароль відвідала премію YUNA і зіткнулася з гострим жартом від ведучої заходу Лєри Мандзюк. Відео їхньої суперечки опублікували в TikTok.

Тіна Кароль тривалий час ігнорувала премію YUNA, що стало приводом для жартів відомої стендап-комікині. Під час того, як ведуча Лєра Мандзюк опинилася на сцені разом зі співачкою, вона зробила гостре зауваження щодо віку артистки. Гумористка заявила, що участь Тіни в премії вже "нелогічна".

"Позирай, премія YUNA (юна — прим. ред.), а ти вже давно ні, ну давай будемо чесними", — заявила Мандзюк.

Тіна Кароль не образилася на слова ведучої і вправно парирувала. Вона повернула жарт Мандзюк, назвавши її дівчиною "з пробігом".

"Ваші овації — мала з пробігом", — відповіла співачка, іронічно вклонившись ведучій.

Конфлікт Тіни Кароль із премією YUNA тривав багато років, але перейшов у гостру фазу в 2021 році, коли співачка не потрапила в номінацію "Співачка десятиліття". У 2022 році ситуація повторилася: артистка отримала лише одну номінацію з 16, а її масштабне шоу на Atlas Weekend взагалі не включили до списку претендентів. Кароль публічно висловила незгоду з таким розподілом номінацій, а генпродюсер премії Павло Шилько пояснив те, що відбувається, не особистою неприязню, а суворим регламентом і результатами експертного голосування.

Раніше Главред повідомляв, що популярна співачка Катерина Павленко, яка виступала в Нацвідборі разом із LELEKA, оцінила перспективи України на Євробаченні-2026. У своєму інтерв'ю артистка зазначила, що у нашої країни є всі шанси посісти високе місце у фіналі конкурсу.

Також українські зірки відреагували на нічний удар РФ по Києву, Одесі, Дніпру та Харкову. Леся Нікітюк, Монатик, Тарас Цимбалюк та інші знаменитості розповіли, як пережили страшну ніч, і висловили співчуття постраждалим.

Вас може зацікавити:

Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

