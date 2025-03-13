Коротко:
- Лорак одягла білу сукню - символ невинності
- Сукня виявилася копією попередньої
Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і живе в країні-окупанті РФ та вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, одягла майже таку саму сукню, як і на своє перше весілля з Муратом Налчаджиоглу.
Лорак знову уявила себе дівчинкою, вдягнула білу сукню, схожу на ту, в якій вона виходила заміж першого разу. Вона також обрала відкриту сукню з глибоким декольте, бретельками і короткою фатою.
Дивлячись на ці фото, можна подумати, що це одні й ті самі знімки. Незмінним залишається один факт - наречений зі сфери обслуговування та готельного бізнесу.
Лорак також розповіла пропагандистським ЗМІ про те, що вона не хотіла, щоб на весіллі було багато людей. "У мене вже був досвід весілля на 200 осіб, більше половини з них потім навіть не згадали, що були там. Багато людей тоді опинилися на весіллі "співачки Ані Лорак", і для них це було важливіше за все інше. Тому цього разу хотілося щирості, інтимності та відчуття справжнього, тільки для себе, хотілося бути в моменті. Ми, звісно, хочемо зробити свято для сім'ї та близьких друзів, але на церемонії ми були тільки вдвох", - вважає себе пупом землі 46-річна наречена.
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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".
А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.
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Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.
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