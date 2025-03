Запроданка Лорак продовжує щасливо жити в Росії, поки та вбиває українців.

Лорак знову вийшла заміж і одягла білу сукню / Колаж Главред, фото Стархіт, 7Днів

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і живе в країні-окупанті РФ та вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, одягла майже таку саму сукню, як і на своє перше весілля з Муратом Налчаджиоглу.

Нинішнє весілля Лорак з йога-інструктором / Фото Стархіт

Лорак знову уявила себе дівчинкою, вдягнула білу сукню, схожу на ту, в якій вона виходила заміж першого разу. Вона також обрала відкриту сукню з глибоким декольте, бретельками і короткою фатою.

Лорак та її весілля з турком Муратом / Фото РосЗМІ

Дивлячись на ці фото, можна подумати, що це одні й ті самі знімки. Незмінним залишається один факт - наречений зі сфери обслуговування та готельного бізнесу.

Лорак обрала майже ідентичну сукню / Фото РосЗМІ

Лорак також розповіла пропагандистським ЗМІ про те, що вона не хотіла, щоб на весіллі було багато людей. "У мене вже був досвід весілля на 200 осіб, більше половини з них потім навіть не згадали, що були там. Багато людей тоді опинилися на весіллі "співачки Ані Лорак", і для них це було важливіше за все інше. Тому цього разу хотілося щирості, інтимності та відчуття справжнього, тільки для себе, хотілося бути в моменті. Ми, звісно, хочемо зробити свято для сім'ї та близьких друзів, але на церемонії ми були тільки вдвох", - вважає себе пупом землі 46-річна наречена.

Лорак і Мурат / Фото 7 Днів

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

