Інша людина: колишній Лорак показав їхню спільну доньку

Коротко:
- Як змінилася дочка Лорак
- Що вона продовжує наклеювати на себе
Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу, який зараз перебуває в Туреччині, знову показав доньку, яку йому народила зрадниця Ані Лорак.
На своїй сторінці в Instagram він виклав фото дівчинки, яку неможливо впізнати. Тепер вона носить тонкі брови іншого кольору волосся. Крім того, дочка запроданки і турецького бізнесмена тепер мало фотографується з відкритим обличчям.
Зазвичай вона та її батько знімають короткі ролики, де на сто відсотків роздивитися обличчя дівчинки неможливо. Вона також очевидно забороняє викладати фото своєму батькові.
Так, на одному зі знімків, Мурат закрив обличчя дівчинці емоджі.
Незмінними лише залишаються величезні накладні нігті, які можна часто побачити на руках у дівчинки-підлітка.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, тепер уже колишня пасія Мурата Налчаджиоглу Анастасія Фоксі заявила, що їй не були цікаві жодні контакти з його дочкою Софією.
А також на честь особливого сімейного свята колишній чоловік Ані Лорак поділився рідкісним фото матері. Їй виповнилося 82 роки.
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