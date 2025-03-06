Інша людина: колишній Лорак показав їхню спільну доньку

Мурат Началджіоглу вигуляв свою доньку Софію на турецькій батьківщині.

https://glavred.net/starnews/drugoy-chelovek-byvshiy-lorak-pokazal-ih-obshchuyu-doch-10645130.html Посилання скопійоване

Мурат Налчаджиоглу провів час із донькою/ колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Коротко:

Як змінилася дочка Лорак

Що вона продовжує наклеювати на себе

Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу, який зараз перебуває в Туреччині, знову показав доньку, яку йому народила зрадниця Ані Лорак.

На своїй сторінці в Instagram він виклав фото дівчинки, яку неможливо впізнати. Тепер вона носить тонкі брови іншого кольору волосся. Крім того, дочка запроданки і турецького бізнесмена тепер мало фотографується з відкритим обличчям.

відео дня

Зазвичай вона та її батько знімають короткі ролики, де на сто відсотків роздивитися обличчя дівчинки неможливо. Вона також очевидно забороняє викладати фото своєму батькові.

Так, на одному зі знімків, Мурат закрив обличчя дівчинці емоджі.

Як змінилася донька Лорак Софія / Фото Instagram/muratnalca

Як змінилася донька Лорак Софія / Фото Instagram/muratnalca

Незмінними лише залишаються величезні накладні нігті, які можна часто побачити на руках у дівчинки-підлітка.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, тепер уже колишня пасія Мурата Налчаджиоглу Анастасія Фоксі заявила, що їй не були цікаві жодні контакти з його дочкою Софією.

А також на честь особливого сімейного свята колишній чоловік Ані Лорак поділився рідкісним фото матері. Їй виповнилося 82 роки.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред