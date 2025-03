Софія Налчаджиоглу опублікувала пост, у якому зганьбилася.

Софія, дочка Лорак/ Колаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Дочка колись української співачки Ані Лорак, яка зрадила рідну країну і живе в РФ, Софія Налчаджиоглу вирішила похвалитися своїм подарунком до восьмого березня.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото себе в букетом червоних тюльпанів і зробила підпис тепер рідною для неї російською мовою. "Всіх з 8 березнем", - написала неграмотна Софія Налчаджиоглу.

Дочка Лорак, якій у червні цього року виповнюється 14 років, не знає елементарних правил граматики.

Дочка Лорак показала букет / Скріншот Instagram/sonchik_sk

Пізніше її батько опублікував відео, де вона гладить кота.

Дочка Лорак відпочиває в Туреччині / Скриншот Instagram/muratnalca

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

