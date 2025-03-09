Коротко:
- Як пише дочка Лорак
- Що їй подарували на 8 Березня
Дочка колись української співачки Ані Лорак, яка зрадила рідну країну і живе в РФ, Софія Налчаджиоглу вирішила похвалитися своїм подарунком до восьмого березня.
На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото себе в букетом червоних тюльпанів і зробила підпис тепер рідною для неї російською мовою. "Всіх з 8 березнем", - написала неграмотна Софія Налчаджиоглу.
Дочка Лорак, якій у червні цього року виповнюється 14 років, не знає елементарних правил граматики.
Пізніше її батько опублікував відео, де вона гладить кота.
Ані Лорак - останні новини по темі
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".
А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.
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