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Ганьба: неграмотна донька Лорак показала подарунок на 8 березня

Олена Кюпелі
9 березня 2025, 11:11
1529
Софія Налчаджиоглу опублікувала пост, у якому зганьбилася.
Софія, дочка Лорак, стала її копією
Софія, дочка Лорак/ Колаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Коротко:

  • Як пише дочка Лорак
  • Що їй подарували на 8 Березня

Дочка колись української співачки Ані Лорак, яка зрадила рідну країну і живе в РФ, Софія Налчаджиоглу вирішила похвалитися своїм подарунком до восьмого березня.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото себе в букетом червоних тюльпанів і зробила підпис тепер рідною для неї російською мовою. "Всіх з 8 березнем", - написала неграмотна Софія Налчаджиоглу.

відео дня

Дочка Лорак, якій у червні цього року виповнюється 14 років, не знає елементарних правил граматики.

Дочка Лорак показала букет
Дочка Лорак показала букет / Скріншот Instagram/sonchik_sk

Пізніше її батько опублікував відео, де вона гладить кота.

Дочка Лорак відпочиває в Туреччині
Дочка Лорак відпочиває в Туреччині / Скриншот Instagram/muratnalca

Ані Лорак - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

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