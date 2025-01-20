"Супермен" Генрі Кавілл уперше став батьком

41-річну зірку та його кохану "спіймали" папараці.

https://glavred.net/starnews/supermen-genri-kavill-vpervye-stal-otcom-10632134.html Посилання скопійоване

Генрі Кавілл новини - Генрі Кавілл і Наталі Віскузо вперше стали батьками / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Генрі Кавілл і Наталі Віскузо разом із 2021 року

У 2024-ому артист оголосив, що його подруга вагітна.

Навесні 2024 року британський актор Генрі Кавілл повідомив, що готується вперше стати батьком - після трирічного роману його обраниця, продюсерка Vertigo Entertainment Наталі Віскузо, вирішила подарувати зірці дитину.

Наразі Кавілл перебуває на зйомках в Австралії, і, як з'ясували папараці, там його супроводжує не лише кохана, а й їхня новонароджена дитина. Про це повідомляє видання Daily Mail.

відео дня

Пару з коляскою помітили під час прогулянки вулицями Квінсленда. Ім'я та стать новонародженого зіркові батьки поки приховують.

Пізніше видання опублікувало інформацію про те, що після народження первістка новоспечені батьки нібито вирішили побратися. Раніше Генрі Кавілл уже був заручений із британською спортсменкою Еллен Вітакер, але до весілля у пари справа не дійшла.

Генрі Кавілл і Наталі Віскузо були помічені зі своєю новонародженою дитиною в Gold Coast, Australia. pic.twitter.com/Hy6RJTT8Rj - 21 (@21metgala) 18 січня 2025 року

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річний французький актор Венсан Кассель вчетверте став батьком. Щасливий артист розкрив стать та ім'я немовляти від 28-річної моделі.

Також легендарна співачка Селін Діон показала рідкісне фото з усіма своїми синами - 24-річним Рене-Шарлем і 14-річними Едді та Нельсоном. Хлопці сильно змінилися за останні роки і тепер мають набагато старший за свій вік вигляд.

Читайте також:

Хто такий Генрі Кавілл? Гені Кавілл - британський актор кіно та серіалів. Найвідоміший виконанням ролі Супермена в серії супергеройських фільмів DC. Також зіграв у серіалах "Тюдори" і "Відьмак". Найсексуальніший чоловік у світі за версією журналу Glamour, посів 3-е місце в списку "100 найсексуальніших кінозірок 2013 року" за версією журналу Empire. Володар "Золотої малини" (2017).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред