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"Відьмак" Генрі Кавілл уперше стане батьком

Анна Підгорна
17 квітня 2024, 01:30
Актор стоїть на порозі створення тієї сім'ї, про яку вже давно мріяв.
Генрі Кавілл, Наталі Віскузо
Генрі Кавілл і Наталі Віскузо вперше стануть батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/henrycavill

40-річний британський актор Генрі Кавілл готується стати батьком. Він та його кохана, продюсер Наталі Віскузо, очікують на первістка.

Радісну новину виданню Access Hollywood підтвердив сам артист. На прем'єрі фільму Гая Річі "Міністерство неджентльменської війни", у якому Кавілл зіграв головну роль, він розповів, що щасливий своєму майбутньому батьківству.

"Я дуже радий цьому. Ми з Наталі обидва дуже схвильовані", - заявив Кавілл і зазначив, що на створення сім'ї його надихнули його батьки, які крім Генрі виховали ще чотирьох синів.

відео дня

Варто зазначити, що Генрі Кавілл, колись досить стриманий у коментарях про своє особисте життя, не став ухилятися від прямого запитання про дітей. Напередодні прем'єри його та Наталі Віскузо з уже досить помітним животиком помітили під час прогулянки Нью-Йорком. Актор наступного дня не став приховувати від журналістів очевидне.

Генрі Кавілл і Наталі Віскузо разом із квітня 2021 року. Раніше актор був заручений із британською спортсменкою Еллен Вітакер, але весілля так і не відбулося.

Хто такий Генрі Кавілл?

Гені Кавілл - британський актор кіно та серіалів. Найвідоміший виконанням ролі Супермена в серії супергеройських фільмів DC. Також зіграв у серіалах "Тюдори" і "Відьмак". Найсексуальніший чоловік у світі за версією журналу Glamour, посів 3-е місце в списку "100 найсексуальніших кінозірок 2013 року" за версією журналу Empire. Володар "Золотої малини" (2017).

Голлівуд - останні новини:

Раніше стало відомо, що популярному голлівудському акторові німецького походження Тілю Швайгеру можуть ампутувати ногу. Зірка перебуває у важкому стані в лікарні.

Також світська левиця Періс Гілтон розповіла, чому не показує доньку Лондон, про народження якої вона повідомила в листопаді 2023 року. Старший син знаменитості, на відміну від сестри, часто миготить на знімках у її соціальних мережах.

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