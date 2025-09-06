Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

Дмитро Ступка живе у США і відзначає свій 39-й день народження.

Дмитро Ступка та Юлія Барабанова вже разом кілька років / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Ступка

Як зараз виглядає дівчина Дмитра Ступки

З якого приводу він звернувся

Український актор Дмитро Ступка, який перебрався жити в США, опублікував серію фотографій, на яких привітав сам себе з днем народження і показав свою кохану.

На своїй сторінці в Instagram, він опублікував пост і серію фотографій.

Я вдячний за все, що було - за перемоги і за поразки, за уроки і за досвід, які зробили мене тим, хто я є. Дякую всім, хто був і є поруч на цьому шляху. Окремо дякую мамі й татові за життя. І моїй коханій кицюні - за підтримку в усіх моїх падіннях і злетах, за віру в мене навіть тоді, коли я сам у собі сумнівався. 39 - це не межа. Це точка, з якої починається новий виток життя. І я йду далі з вірою, силою і бажанням творити", - повідомив своїм підписникам скандальний актор.

Він також показав фото своєї "кицюні" в купальнику.

Пара позує на тлі водоспаду і відверто цілується на камеру.

На інших фото сам Ступка демонструє своє розмірене та щасливе життя.

Дмитро Ступка живе у США / фото: facebook.com, Дмитро Ступка

Про персону: Дмитро Ступка Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.

