Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

Олена Кюпелі
6 вересня 2025, 17:08
265
Дмитро Ступка живе у США і відзначає свій 39-й день народження.
Дмитро Ступка, Юлія Барабанова
Дмитро Ступка та Юлія Барабанова вже разом кілька років / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Ступка

Коротко:

  • Як зараз виглядає дівчина Дмитра Ступки
  • З якого приводу він звернувся

Український актор Дмитро Ступка, який перебрався жити в США, опублікував серію фотографій, на яких привітав сам себе з днем народження і показав свою кохану.

На своїй сторінці в Instagram, він опублікував пост і серію фотографій.

відео дня

Я вдячний за все, що було - за перемоги і за поразки, за уроки і за досвід, які зробили мене тим, хто я є. Дякую всім, хто був і є поруч на цьому шляху. Окремо дякую мамі й татові за життя. І моїй коханій кицюні - за підтримку в усіх моїх падіннях і злетах, за віру в мене навіть тоді, коли я сам у собі сумнівався. 39 - це не межа. Це точка, з якої починається новий виток життя. І я йду далі з вірою, силою і бажанням творити", - повідомив своїм підписникам скандальний актор.

Він також показав фото своєї "кицюні" в купальнику.

Пара позує на тлі водоспаду і відверто цілується на камеру.

На інших фото сам Ступка демонструє своє розмірене та щасливе життя.

Дмитро Ступка живе у США
Дмитро Ступка живе у США / фото: facebook.com, Дмитро Ступка

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Олександра Кучеренко, яка раніше була одружена з ведучим Дмитром Комаровим, побувала в Одесі. На своїй сторінці в соцмережах Кучеренко показала кілька знімків з улюбленого міста.

А також Настя Каменських, яка перебралася жити в США після мовного скандалу, потрапила під немилість підписників. У коментарях українці порівняли артистку зі зрадницею Ані Лорак.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Дмитро Ступка

Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дмитро Ступка новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

19:33Синоптик
Над Кримом скоро можуть з’явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

Над Кримом скоро можуть з’явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

19:03Війна
Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState розкрили деталі

Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState розкрили деталі

18:25Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Останні новини

20:09

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

19:51

В Україні можуть з'явитися війська Китаю: чому це погана історія

19:33

Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

19:10

Як Китай хоче надурити Путіна і забрати ОДКБ і ЄАЕСПогляд

19:03

Над Кримом скоро можуть з’явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
18:33

Обберуть до останньої копійки: ТОП-4 фрази, які не можна казати, купуючи машину

18:25

Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState розкрили деталі

17:58

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

17:20

Затримано нардепа від ОПЗЖ за підозрою у держзраді - що відомо

Реклама
17:08

Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

16:54

ТОП-4 продукти заберуть життя вашого собаки: що не можна не давати чотирилапим

16:52

Без цієї країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці: експерт розкрив деталі

16:42

Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

16:29

Помінялися ролями: вівчарка влаштувала "сюрприз", поки господиня мила вольєрВідео

16:14

Українців попередили про ріст комуналки аж до 20%: названо неочікувану причину

15:35

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

15:26

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

15:24

Наступ РФ триватиме до реальних переговорів - ГУР

14:59

Ваш собака дивиться телевізор: що це може розповісти про його характер

14:59

РФ стягує сили для нового наступу: названо небезпечний напрямок

Реклама
14:54

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

14:24

Коротке каре: Анджеліну Джолі зняли в новому образі

13:48

За чотири мільйони: син Потапа навчатиметься в елітній школі Великої Британії

13:43

Азербайджан міг передати МіГ-29 ЗСУ: ЗМІ дізналися важливі деталі

13:39

Як заморозити кавун і що з нього приготувати: рецепт вишуканого граніте

13:34

Таких рекордів ще не було: в Україні популярне м’ясо зросло у ціні на 39%

13:18

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

12:46

Як швидко позбутися цвілі в будинку: простий, але дуже ефективний спосібВідео

12:41

Де не можна ставити телевізор: названо вісім найгірших місць для встановлення

12:40

Повний розгром військ РФ: ISW заявили про зрив планів Путіна на двох напрямках

12:28

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

12:22

У Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину

12:21

"Раджу": дружина Остапчука похвалилася сумкою за астрономічну суму

12:00

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського

11:43

Вибухи і "прильоти" в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

11:17

"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

10:38

Що буде, якщо подивитися в дзеркало в "диявольську годину": відповідь містиків і вчених

10:38

"Зростання тарифів неминуче": українців попередили про різке подорожчання

10:04

Чому 7 вересня не можна робити важливі покупки: яке церковне свято

09:23

РФ вдарила по залізниці біля Слов'янська: які поїзди рухаються із затримкою

Реклама
09:20

ПриватБанк попередив про масштабний збій: важливі сервіси недоступні для клієнтів

08:53

Чому капуста в'яне на грядці: вся справа в її сусідахВідео

08:50

У ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни та головну умову

08:25

Путін вважає Зеленського "нелегітимним": в ISW сказали, що диктатор має на увазі

08:10

Як на Покровському напрямку окупанти вирішили повторити операцію "Потік"Погляд

07:34

"Я не можу поїхати до столиці терориста": Зеленський запропонував Путіну місто зустрічі

06:10

Що виграв і що програв Путін в Пекіні?Погляд

06:00

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

05:00

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

04:34

Чи гріх фарбувати волосся: священник вказав на важливий нюанс

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти