"Тепер офіційно": Яна Глущенко зважилася на зміни після розлучення

Колишня учасниця гумористичного проекту "Дизель Шоу" Яна Глущенко зважилася на зміни в іміджі і опублікувала в Instagram результат свого експерименту.
Актриса змінила зачіску на коротшу, щоб освіжити зовнішність. Глущенко вибрала для себе стрижку подовжене каре і обстригла волосся до плечей. З відтінком артистка вирішила не експериментувати і залишила свій русявий колір волосся.
"Тепер офіційно. Каре", — написала Яна.
Зірка продемонструвала, що готова до змін після початку нової сторінки в житті — нещодавно вона заявила про розлучення з чоловіком, продюсером Олегом Збаращуком. Пара прожила в шлюбі 8 років і продовжує спільно виховувати сина Тамерлана.
Шанувальники залишилися в захваті від нового образу Глущенко і засипали її компліментами. У відповідь на один з коментарів Яна зауважила, що її відмовляли від рішення, але експеримент зі стрижкою пішов тільки на користь.
"Тобі дуже красиво"
"У мене теж була така зачіска"
"Вас зіпсує тільки моя зачіска, і то не факт"
Про особу: Яна Глущенко
Яна Глущенко - українська актриса і комікеса, повідомляє Вікіпедія. Колишня учасниця проектів "Дизель студіо" (скетчком "На трьох", концертне шоу "Дизель шоу"). У квітні 2017 року вийшла заміж за українського продюсера Олега Збаращука (продюсер групи ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). 4 жовтня 2017 року народила сина Тамерлана.
