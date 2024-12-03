Перший учасник Євробачення-2025 під загрозою дискваліфікації - суть скандалу

Конкурсантів із Чорногорії звинувачують у грубому порушенні одного з основних правил конкурсу.

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Скандал з NeonoeN на Євробаченні-2025 - чому Чорногорії загрожує дискваліфікація / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Європейська мовна спілка (EBU) розглядає можливість дискваліфікації конкурсантів із Чорногорії

Гурт NeonoeN зі звинуваченням у порушенні правил не згоден

Чорногорія представила свого конкурсанта для участі на Євробаченні-2025 у Базелі - гурт NeonoeN з піснею "Clickbait". Однак артистам загрожує дискваліфікація через порушення одного з головних правил конкурсу.

Як повідомляє Telegram-канал "Єврофани", йдеться про недотримання вимог до конкурсної композиції. Так, згідно з правилами, учасник не може виступати на Євробаченні-2025 з треком, який був оприлюднений або представлений публіці раніше 1 вересня 2024 року. У випадку з NeonoeN, фрагмент їхньої пісні "Clickbait" в іншому аранжуванні вперше прозвучав на фестивалі Kulture Zabjelo в червні 2023 року.

Суспільний мовник Чорногорії зазначає, що зараз триває розгляд порушення. Європейська мовна спілка (EBU) вивчає справу конкурсанта з Чорногорії, і остаточне рішення про потенційну дискваліфікацію ще не винесла.

Самі ж NeonoeN зі звинуваченням у порушенні правил не згодні. У своєму блозі гурт зізнається, що не був популярним до національного відбору на Євробачення, і не міг похвалитися повними залами слухачів. Тому вони переконані, що мало хто згадає, що слухав будь-коли їх "Clickbait" раніше.

"До вчорашнього дня мало хто навіть знав про наше існування. На наших живих виступах, де ми грали оригінальну музику, було переважно невелике коло людей у практично порожніх приміщеннях. Раптово проблема виникла через те, що десь перед 20 зацікавленими людьми ми зіграли частину пісні в процесі її створення, в одній з її робочих версій. Нам справді цікаво, чи пам'ятає будь-хто з глядачів, що чув її? Звертаємо вашу увагу, що пісня не публікувалася, не використовувалася з комерційною метою і не використовувалася будь-яким іншим чином, і що вона не могла мати конкурентної переваги в конкурсі, а отже, й перемога на Нацвідборі була цілком заслуженою", - пишуть чорногорські музиканти. Втім, вони також заявили, що готові прийняти будь-яке рішення EBU, і поступитися своїм місцем, якщо буде потрібно.

Дивіться відео на пісню гурту NeonoeN - "Clickbait":

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