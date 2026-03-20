Скандал на "МайстерШеф": військова прийшла на шоу, хоча мала бути на лікарняному

Вікторія Кузнєцова мала бути на лікарняному, а не брати участь у шоу.

Вікторію Кузнєцову звинувачують у ухиленні від служби

Учасниця 16 сезону популярного українського проекту "МайстерШеф" Вікторія Кузнєцова, яку на шоу називали "колишньою військовою", потрапила в неприємний скандал.

Як стало відомо ДБР, старша лейтенантка, яка обіймала посаду штурмана корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, під час свого нібито лікування в медичному закладі брала участь у шоу "МайстерШеф". Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва.

Насправді військова пішла на лікарняний і була госпіталізована до стаціонару нейрохірургічного відділення з метою "ухилення від виконання службових обов'язків", встановило слідство. Повідомляється, що лікування Кузнєцової мало тривати з 14 квітня по 16 серпня 2025 року. Однак у цей час, з 22 квітня по 11 серпня, старший лейтенант брала участь у зйомках шоу.

Крім того, учасниця проєкту за цей час отримувала грошове забезпечення, премію та надбавку за особливості проходження служби за травень, червень, липень і серпень 2025 року.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом.

Участь Кузнєцової в "МастерШеф"

Що стосується самої учасниці, то її поведінка на шоу не раз викликала безліч питань. Вона конфліктувала з іншими учасниками, часом буваючи дуже грубою і переходячи на особистості. Інші учасники зізнавалися в антипатії до неї через її місцями хамську поведінку. Втім, Кузнєцова не потрапила до фіналу проекту і вибула з шоу за крок до нього.

Вікторія Кузнєцова родом з Коломиї Івано-Франківської області, проте тривалий час жила в Харкові.

Що загрожує Кузнєцовій

Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України — ухилення від військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду.

Якщо провину доведуть, то військовій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Цікаво, що напередодні стало відомо про те, що переможець кулінарного шоу "МайстерШеф-16" — кондитер Олександр Зубко повідомив, що зник із соціальних мереж не просто так. Він вступив до лав ЗСУ.

Раніше Главред повідомляв, що 19 березня в мережі з'явилося рідкісне фото легендарної української поетеси Ліни Костенко. Саме в цей день українська письменниця, відома своїми цитатами, святкує день народження.

Раніше стало відомо про те, що американський актор, майстер бойових мистецтв Чак Норріс був екстрено госпіталізований на Гаваях.

Вас також може зацікавити:

Про шоу: МайстерШеф МастерШеф — кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

