У мережі з'явилося свіже фото Ліни Костенко: як вона виглядає у свої 96 років

Сьогодні, 19 березня, у мережі з'явилося рідкісне фото легендарної української поетеси Ліни Костенко. Саме в цей день українська письменниця, відома своїми цитатами, святкує день народження.
На честь важливої дати директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович показав рідкісний кадр, де письменниця позувала на камеру. "Сьогодні виповнюється 96 років королеві сучасної української поезії - Ліні Костенко!" - підписав свій пост Малкович в Instagram.
Він також додав: "З днем народження, дорога Ліно Василівно! Багато років! Велика честь доносити до людей Ваше Високе Слово! У ці літописні дні великих випробувань Ліна Костенко мужньо залишається на першій лінії національної оборони. Боже, бережи нашу Батьківщину і нашу Королеву!".
Крім того, фотографією з поетесою поділилася співачка Джамала. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з поетесою. "З днем народження, Ліна Василівна", — написала вона.
Про особу: Ліна Костенко
Ліна Костенко — українська письменниця-шістдесниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури у 1967 році, повідомляє Вікіпедія.
