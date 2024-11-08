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"Найважчий рік у моєму житті": Вільям розповів, як переживав рак дружини і батька

Олена Кюпелі
8 листопада 2024, 09:00
84
Він сказав, що він "пишається своєю дружиною і своїм батьком", незважаючи на те, як це було важко.
Кейт Міддлтон, принцеса Кетрін, принц Вільям
Кейт Міддлтон принцеса Кетрін, принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як переживав складнощі принц Вільям
  • Як він почувається тепер

Принц Вільям розповів, що минулий рік був "жорстоким", тому що йому довелося пережити страшні діагнози дружини Кейт Міддлтон і батька - Короля Чарльза.

"Це було жахливо. Ймовірно, це був найважчий рік у моєму житті", - сказав Вільям міжнародному партнеру NBC News, Sky News, наприкінці тижневого туру в Кейптауні.

відео дня

Зазначимо, що король Карл III оголосив про свій діагноз раку в лютому після процедури, яка спочатку вважалася доброякісним збільшенням простати. Під час процедури "було відзначено окреме питання, що викликає занепокоєння", і подальше тестування підтвердило наявність раку, заявили на той час у Букінгемському палаці.

Тим часом, Карл відновив виконання державних обов'язків як король у квітні після того, як у його лікуванні намітився успіх.

Хто такий принц Вільям?

Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

У відеозверненні, випущеному в березні, Кейт, принцеса Уельська, розповіла, що у неї діагностували рак, і вона проходить "курс профілактичної хіміотерапії". Тоді Кей сказала, що рак виявили під час серйозної операції на черевній порожнині в січні.

"Намагатися пройти через все інше і тримати все в рамках було дійсно складно", - сказав Вільям.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Він сказав, що він "пишається своєю дружиною і своїм батьком", незважаючи на те, як це було важко, додавши, що принцеса Кейт "дивовижна" і "у неї все добре".

Sky зазначив, що принц здавався більш розслабленим, ніж зазвичай.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських по відношенню до бунтівного герцога Сассекського.

Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.

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