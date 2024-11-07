Принц Гаррі в паніці через перемогу Трампа: чого боїться монарх

Принц Гаррі та Меган Маркл готуються до можливого від'їзду зі США.

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Принцу Гаррі можливо доведеться повернутися до Британії / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, realdonaldaldtrump

Про що розповів інсайдер:

Гаррі та Меган побоюється президентства Трампа

Подружжя планує план Б

Перемога Дональда Трампа на виборах у США може поставити під загрозу візовий статус принца Гаррі в Америці, оскільки політик раніше натякав на депортацію герцога Сассекського під час передвиборчої кампанії.

Як пише таблоїд ОК, Трамп заявив, що "вживе заходів" проти колишнього члена королівської сім'ї, якщо той збреше у своїй заяві на посвідку на проживання. Раніше Гаррі зізнався у вживанні заборонених речовин у своїх мемуарах "Запасний".

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"Я б не став його захищати. Він зрадив королеву. Це непробачно. Він був би сам по собі, якби все залежало від мене", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що колишній королівський дворецький Грант Гаррольд передбачив, що Сассекські залишаться в Каліфорнії, незважаючи на публічні погрози Трампа.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія.

"Я не думаю, що обрання Трампа вплине на те, де житимуть Меган або Гаррі", - сказав Гаррольд.

"Я не думаю, що вони раптово вирішать покинути країну, але якщо вони це зроблять, це залежатиме від особистих причин. Уже йшлося про те, що вони, можливо, захочуть повернутися в Європу в будь-якому разі, але я думаю, що це особисті причини, а не політичні", - продовжив Гарролд.

Принц Гаррі / інфографіка: Главред

Незважаючи на думки Гарролда, інсайдер заявив, що дует боявся президентства Трампа до того, як він виграв вибори 2024 року. "Сассекські дуже стурбовані перспективою того, що Дональд Трамп знову стане президентом - і виконає свою клятву вигнати принца Гаррі з Америки", - повідомило джерело виданню.

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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