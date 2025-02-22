Найстрашніша ніч і операція: Могилевська розповіла про свій стан

Співачка Наталія Могилевська поділилася своїми проблемами зі здоров'ям.

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Наталя Могилевська перенесла серйозну хворобу/ колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Могилевська перенесла операцію напередодні хвороби

Співачка поділилася своїм станом

Українська відома співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно поділилася тим, що серйозно захворіла і почала лікування, вийшла на зв'язок.

На своїй сторінці в соцмережах співачка уточнила, що напередодні того, як сильно захворіла, вона перенесла операцію.

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"Найстрашніша ніч минула, але її точно ніколи не забуду. Друзі, температура 40 - це обов'язково швидка і лікарня, від якої я відмовилася і дуже пошкодувала", - розповідає співачка.

Могилевська також додала, що за тиждень до того, як захворіла, вона робила операцію і тому перебувала в стресі. "Одразу після операції дала три вистави і була дуже знесилена. Тому така температура", - додає вона.

Вона також розповідає, що її врятувало те, що вона вже тиждень була на антибіотику через оперативне втручання. "Я не відреагувала на ваші поради зробити рентген, бо погано почуваюся, і сатурація в нормі, температура 37,4", - ділиться покращенням вона.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.

Наталія Могилевська інфографіка / Інфографіка: Главред

А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.

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