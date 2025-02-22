Найстрашніша ніч і операція: Могилевська розповіла про свій стан

Коротко:
- Могилевська перенесла операцію напередодні хвороби
- Співачка поділилася своїм станом
Українська відома співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно поділилася тим, що серйозно захворіла і почала лікування, вийшла на зв'язок.
На своїй сторінці в соцмережах співачка уточнила, що напередодні того, як сильно захворіла, вона перенесла операцію.
"Найстрашніша ніч минула, але її точно ніколи не забуду. Друзі, температура 40 - це обов'язково швидка і лікарня, від якої я відмовилася і дуже пошкодувала", - розповідає співачка.
Могилевська також додала, що за тиждень до того, як захворіла, вона робила операцію і тому перебувала в стресі. "Одразу після операції дала три вистави і була дуже знесилена. Тому така температура", - додає вона.
Вона також розповідає, що її врятувало те, що вона вже тиждень була на антибіотику через оперативне втручання. "Я не відреагувала на ваші поради зробити рентген, бо погано почуваюся, і сатурація в нормі, температура 37,4", - ділиться покращенням вона.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.
А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.
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Хто така Наталя Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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