Наталія Могилевська вперше вивела молодшу доньку на сцену

4-річна Софія подивилася, як і де працює її зіркова мама.

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Наталія Могилевська діти - Могилевська показала молодшу доньку за лаштунками / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Могилевська - мама двох доньок

Разом із молодшою з них артистка прийшла на зйомки

4-річна дівчинка вперше потрапила на роботу до мами

Українська співачка Наталія Могилевська після удочеріння двох дівчаток вирішила приховувати їх від громадськості доти, доки вони самі не захочуть заявити про себе. Уже понад два роки артистка дотримується цього правила.

Проте Мішель і Софія все ж потрапляють час від часу із зірковою мамою в об'єктив. Наприклад, нещодавно Могилевська показала, як уперше привела 4-річну Софійку на роботу.

У своєму блозі в Instagram співачка поділилася роликом про те, як водила дівчинку за лаштунками зйомок новорічного "Вечірнього Кварталу". Малятко також потрапило на сцену: постояло під софітами і познайомилося з Юрієм Ткачем та Іриною Гатун.

"Ви просто красуні В мене аж сльози на очах", "Я так за Вас радію!!! Хай Вас оберігає Бог!!!", "Як це мило", "Які ви круті дівчата", "Справжнє мамине щастя", "Дівчатка, ви просто супер! Маленьке сонечко! Любов і ніжність!" - пишуть у коментарях розчулені шанувальники Наталії Могилевської.

Дивіться відео, як Наталія Могилевська вперше привела молодшу доньку на роботу:

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Хто така Наталія Могилевська? Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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