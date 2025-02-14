"Трохи хвилювалася": Наталія Могилевська вперше вивела у світ старшу доньку

Могилевська вже може ходити на вечірки та концерти з донькою-підлітком.

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Наталія Могилевська новини - старша донька Наталії Могилевської вперше вийшла у світ / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Діти Могилевської намагаються уникати публічності

Зірка привезла старшу доньку та її подружок на концерт Монатіка під власним наглядом

Наталія Могилевська крім бізнесу і музичної кар'єри багато часу приділяє роботі мамою - з великим задоволенням вона проводить час зі своїми двома доньками. Вона високо цінує спільне дозвілля.

Так нещодавно співачка привезла свою старшу доньку, 13-річну Мішель, з її подружками на концерт Дмитра Монатіка - Наталія і сама відпочила на музичній події давнього знайомого, і за дівчатками наглядала. Про те, що вона на концерті не сама, Могилевська розповіла ТСН.ua.

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Вона поділилася, що для Мішель це - перший вихід у світ. І він вийшов дуже особливим, адже підліток - велика шанувальниця Монатіка.

"Мішель дуже любить творчість Монатіка, тому я не могла її не відпустити. Це її перший вихід в світ на концерт, до цього вона була тільки на моїх виставах "Доньки" та "Я вдома". Напередодні вона навіть трохи хвилювалася", - поділилася зіркова мама.

Хто така Наталія Могилевська / Інфографіка: Главред

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