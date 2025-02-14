Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Трохи хвилювалася": Наталія Могилевська вперше вивела у світ старшу доньку

Анна Підгорна
14 лютого 2025, 19:41
124
Могилевська вже може ходити на вечірки та концерти з донькою-підлітком.
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська новини - старша донька Наталії Могилевської вперше вийшла у світ / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Коротко:

  • Діти Могилевської намагаються уникати публічності
  • Зірка привезла старшу доньку та її подружок на концерт Монатіка під власним наглядом

Наталія Могилевська крім бізнесу і музичної кар'єри багато часу приділяє роботі мамою - з великим задоволенням вона проводить час зі своїми двома доньками. Вона високо цінує спільне дозвілля.

Так нещодавно співачка привезла свою старшу доньку, 13-річну Мішель, з її подружками на концерт Дмитра Монатіка - Наталія і сама відпочила на музичній події давнього знайомого, і за дівчатками наглядала. Про те, що вона на концерті не сама, Могилевська розповіла ТСН.ua.

відео дня

Вона поділилася, що для Мішель це - перший вихід у світ. І він вийшов дуже особливим, адже підліток - велика шанувальниця Монатіка.

"Мішель дуже любить творчість Монатіка, тому я не могла її не відпустити. Це її перший вихід в світ на концерт, до цього вона була тільки на моїх виставах "Доньки" та "Я вдома". Напередодні вона навіть трохи хвилювалася", - поділилася зіркова мама.

Наталія Могилевська інфографіка
Хто така Наталія Могилевська / Інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український шоумен Євген Кошовий вивів у світ дружину і молодшу доньку. Рідкісний спільний вихід дозволив шанувальникам побачити, як сильно змінилася дівчинка.

Також танцівниця Юлія Сахневич, дружина співака Позитива, показала, який вигляд має її фігура після пологів. За півтора місяця вона досягла чудових результатів, хоч і зізнається, що поки соромиться свого тіла.

Читайте також:

Хто така Наталія Могилевська?

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Наталія Могилевська новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Є ймовірність витоку радіації": головний інженер розповів про ситуацію на ЧАЕС

"Є ймовірність витоку радіації": головний інженер розповів про ситуацію на ЧАЕС

20:37Україна
Все засипатиме снігом: в Україні попереджають про потужний шторм

Все засипатиме снігом: в Україні попереджають про потужний шторм

20:24Синоптик
Путін готується оголосити про "перемогу": глава Пентагону зробив несподівану заяву

Путін готується оголосити про "перемогу": глава Пентагону зробив несподівану заяву

20:05Політика
Реклама

Популярне

Більше
Чехія дозволить українцям залишитися назавжди: названо умови

Чехія дозволить українцям залишитися назавжди: названо умови

Що означає дорожній знак хрестик у трикутнику: загадка для багатьох водіїв

Що означає дорожній знак хрестик у трикутнику: загадка для багатьох водіїв

І не посперечаєшся: Топалов з дітьми дав Регіні Тодоренко образливе прізвисько

І не посперечаєшся: Топалов з дітьми дав Регіні Тодоренко образливе прізвисько

Обмінятися з Україною: яку територію Кремль розглядає як розмінну монету

Обмінятися з Україною: яку територію Кремль розглядає як розмінну монету

Євробачення-2025: Україна ризикує покинути першу 20-ку потенційних лідерів

Євробачення-2025: Україна ризикує покинути першу 20-ку потенційних лідерів

Останні новини

20:39

Солодка парочка: Мурат Налчаджиоглу та Ірина Білик разом провели День закоханих

20:37

"Є ймовірність витоку радіації": головний інженер розповів про ситуацію на ЧАЕСФотоВідео

20:30

Багатьом навіть не по кишені: ціни на популярний овоч сягнули рекорду

20:24

Все засипатиме снігом: в Україні попереджають про потужний шторм

20:05

Путін готується оголосити про "перемогу": глава Пентагону зробив несподівану заяву

Мюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляціяМюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляція
19:48

Долар раптово пішов в круте піке: яким буде курс валют з 17 лютого

19:41

"Трохи хвилювалася": Наталія Могилевська вперше вивела у світ старшу доньку

19:30

Обговорювали важливі питання: подробиці зустрічі Зеленського та віцепрезидента СШАВідео

19:10

Казки про швидкий мир в Україні та небезпечна дезінформаціяПогляд

Реклама
18:58

"Путін просто збожеволіє": сенатор Грем пообіцяв Україні вступ до НАТО

18:53

Вирішує популярну проблему: чому експерти радять тримати у ванній свічку

18:36

До 10-річчя стрічки "Україна. Повернення своєї історії" Акім Галімов проведе спецстрім на своєму YouTube-каналі "Реальна історія"

18:11

"Зустрінуся тільки з одним росіянином": Зеленський про візит до Саудівської Аравії

17:45

Як зробити відбивні, якщо немає молотка: господині розкрили дієві хитрощі

17:42

У СБУ розповіли подробиці удару РФ по укриттю на Чорнобильській АЕСФото

17:42

"Україні потрібна армія у 1,5 млн": Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО

17:30

Чи можна повертати праворуч: тест ПДР, який заплутує багатьох водіїв

17:26

Україну завалить снігом: синоптик попередила про настання нового похолодання

17:09

Проситимуть ще й ще: рецепт бомбічної закуски родом із Чернівців

17:06

Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

Реклама
17:02

Кабмін заборонив направлення на ВЛК однієї категорії українців: нові правила

16:59

Скільки куль на малюнку: більшість людей дадуть неправильну відповідь

16:48

Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції - всі деталіФотоВідео

16:45

Американська ППО може прикрити європейських миротворців в Україні - The Time

16:37

В Україні вводять нові штрафи аж до 8000 гривень: де тепер їздити заборонено

16:21

"РФ - не головна загроза": віцепрезидент США здивував заявами в МюнхеніВідео

16:17

Українські F-16 вже могли збивати російські літаки: деталі від Defense Express

16:12

Не впізнати: головна фанатка Олега Винника показала заплившу Таюне

16:10

У центрі Миколаєва вибухнув невідомий пристрій: є загиблі та поранені

16:05

Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з американськими сенаторамиВідео

16:02

Індексацію отримають не всі: юрист пояснив, хто лишиться без підвищення пенсій

15:56

Тисячі дронів на місяць: у розвідці Британії назвали цілі нових ударів РФ

15:54

Як прибрати неприємний запах з рушників: потрібен лише один копієчний засібВідео

15:28

Путін втрачає союзника остаточно: Reuters розповіло, який удар РФ завдасть Індія

15:23

З 1 березня ціни на ліки впадуть на 30%: в уряді розказали, що зміниться

15:22

В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

15:10

Ріанна привела дітей на суд, де вирішують долю їхнього батькаВідео

15:08

Для чого господині вішають плівку з бульбашками на вікна: геніальний лайфхакВідео

15:05

Якими будуть кордони України за підсумками переговорів: заява глави Пентагону

15:02

Як підлітки: закохані принц Вільям і принцеса Кетрін показали рідкісне фото

Реклама
14:42

Підготовка важливих візитів і зустрічей: Єрмак про деталі переговорів із Келлогом

14:36

"Дрон йшов на висоті 85 метрів": який радіаційний фон на ЧАЕС після удару

14:30

Україну накриють снігопади: у яких областях будуть сильні опади

14:01

Експерт про операцію по затриманню топ-зрадника: СБУ знову на крок попереду ворога

13:40

Зеленський анонсував візит до ОАЕ і розкрив, чи будуть переговори з РФ і США

13:38

Чи можна святкувати 40-річчя: остаточна відповідь священникаВідео

13:36

100-150 тисяч військових: Зеленський попередив про новий наступ ворога з півночі

13:13

Українські захисники зворушливо привітали коханих із Днем святого ВалентинаФотоВідео

13:01

Наречений Лесі Нікітюк натякнув на весілля: "Жінка каже"

12:51

План США та удар по ЧАЕС: Зеленський зробив важливу заяву щодо закінчення війни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти