"Фуфло": путіністку Дубцову намагаються викреслити з російського шоу-бізнесу

Ірина Дубцова, стрімко втрачає популярність у державі-агресорі Росії.

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Ірину Дубцову списали з рахунків у Росії / Колаж Главред, фото Instagram/dubtsova_official

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Що говорять другосортні співаки про Дубцову

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Російська співачка, яка підтримує війну в Україні Ірина Дубцова, стрімко втрачає популярність у державі-агресорі Росії.

Принаймні, її вже навіть принижує співак-по-бабусям, альфонс Прохор Шаляпін, якого цитує пропагандистське видання Стархіт. За його словами, Дубцову вже ніхто не слухає і вона є "збитим льотчиком". А нібито сам Шаляпін "більш популярний" ніж він.

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"Можна нескінченно співати красиві пісні, але якщо вони вчорашнього дня, ці пісні, то це пісні вчорашнього дня. Естрадні пісні такі ж одноразові. Це фуфло, яке виходить із моди. Це не класика на століття. Століттями слухають тільки Шуберта, Чайковського, Шопена. Так, Дубцова на сьогоднішній день збитий льотчик. Вона про мене безсторонньо говорила. Я про неї завжди намагався тільки добре, але не сьогодні. А з чого задирати ніс?", - обурюється Шаляпін.

Співак також зазначає, що в Дубцової досить вибуховий характер. За словами Шаляпіна, ще в дитинстві над майбутньою зіркою часто жартували, а вона занадто різко реагувала на нападки.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що російська співачка, яка була в журі українського проєкту "Х-фактор" Ірина Дубцова, відкрито підтримала військове вторгнення Росії в Україну, з усіма наслідками, що випливають з цього, смертями та насильством щодо мирних українських громадян.

Раніше також фіналіст шоу Х-фактор Олександр Кривошапко, бабусю якого вбили росіяни, розповів, що про цю країну говорила його колишня дружина-хореограф Тетяна Денисова, яка стала на бік Росії.

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