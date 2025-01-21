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З ціною в половину мінімалки: Винник після провалу в Польщі дасть два концерти

Анна Підгорна
21 січня 2025, 23:29
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За квитки на концерт Олега Винника в Чехії хочуть захмарних грошей.
Олег Винник
Олег Винник виступить у Празі після скасування концерту у Варшаві / колаж: Главред, фото: instagram.com/diamondhall.cz, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Олег Винник планує дати перший з початку повномасштабної війни концерт
  • Виступ пройде в Празі.

Навесні 2022 року Олег Винник покинув інформаційний простір і таємно виїхав з України. І лише влітку 2024 року він оголосив про своє повернення: випустив нову пісню, а кілька місяців по тому оголосив міні-тур Європою.

Першою у списку значилася Польща: концерт Винника у Варшаві мав відбутися 21 грудня 2024 року, але за тиждень до виступу його перенесли - до квітня 2025 року.

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Доля цього концерту Олега Винника залишається невідомою, проте нещодавно було оголошено, що на День усіх закоханих артист планує виступити в одному з ресторанів Праги. Гостям пропонують не тільки культурну програму, а й фуршет, напої та "дискотеку 90-их у перервах між виступами".

При цьому варто відзначити ціну на квитки: чотири години концерту Олега Винника з перервами на дискотеку обійдуться шанувальникам артиста в три тисячі чеських крон - це приблизно 5.2 тисячі гривень, трохи більше половини мінімальної зарплати в Україні (мінімальна зарплата зараз становить 8 тис. грн - прим. редактора).

Олег Винник
Олег Винник виступить у Празі після скасування концерту у Варшаві / instagram.com/diamondhall.cz

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Раніше Главред розповідав, що українська співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок з шанувальниками в особливий для неї день, пов'язаний з покійним чоловіком Анатолієм Євдокименком.

Також співак і музичний продюсер Потап змінив псевдонім, і в презентації свого нового творчого альтер его посміявся над Україною. Артиста критикують у Мережі.

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Хто такий Олег Винник?

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

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