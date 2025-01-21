Українка Олександра Ніколаєнко засвітилася на інавгурації Трампа - який вигляд має

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- Олександра Ніколаєнко показалася на інавгурації Трампа
- Модель продемонструвала стриманий лук
Українська модель і "Міс Україна 2001" Олександра Ніколаєнко побувала на інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Зазначимо, вона одружена з бізнес-партнером Трампа - мільярдером Філом Раффіним.
Судячи з трансляції інавгурації, яку вів CNN, стало зрозуміло, що Ніколаєнко з чоловіком були почесними гостями і перебували близько до трибуни.
Ніколаєнко показалася в стильному чорно-білому вбранні в клітинку з жакетом-кейпом, доповнивши його широким поясом і шкіряними рукавичками.
Що цікаво, Ніколаєнко з Раффіном познайомилися завдяки Трампу, який раніше був власником конкурсу "Міс Всесвіт", а одружилися вони 2008 року.
У 89-річного бізнесмена та 42-річної моделі двоє дітей - син Річард Вільям Раффін (2010) і дочка Малена Раффін (2013). Наразі Александра володіє елітним спа-салоном у готелі Treasure Island Hotel and Casino in Paradise, який належить Раффіну.
Дивіться фото, який вигляд мала Олександра Ніколаєнко на інавгурації Трампа:
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Хто така Олександра Ніколаєнко?
Олександра Ніколаєнко - українська топ-модель, телеведуча та акторка. Володарка титулів Міс Одеса-2001, Міс Україна - Південь-2001, переможниця національного XI конкурсу краси Міс Україна-2001. Фіналістка конкурсів Міс Світ-2001, Міс американська мрія-2001, "Міс туризм інтернешнл-2002". Засновниця конкурсу краси Міс Україна - Всесвіт.
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