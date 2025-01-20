Серце розбите: Софія Ротару вийшла на зв'язок із шанувальниками

Сьогодні всі думки Софії Михайлівни займає лише одна людина.

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Софія Ротару новини - Софія Ротару показала рідкісне фото з чоловіком / колаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

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Софія Ротару опублікувала фото з покійним чоловіком

Сьогодні Анатолію Євдокименку могло виповнитися 83 роки

Українська співачка Софія Ротару поділилася з підписниками рідкісним фото, яке раніше практично не з'являлося в Мережі. До особистих архівів вона звернулася у зв'язку з важливою датою.

Сьогодні 83 роки могло виповнитися чоловікові артистки - музиканту, Народному артисту України та керівнику ансамблю "Червона рута" Анатолію Євдокименку. Його життя обірвалося 2002 року внаслідок інсульту. Йому було 60 років.

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Софія Ротару вдова вже майже 23 роки, проте пам'ятні дати, пов'язані з коханим, і сьогодні незмінно викликають у співачки тугу. Так у день 83-річчя Євдокименка вона у своєму блозі в Instagram опублікувала фото з покійним чоловіком.

Артистка не стала підписувати кадр із сімейних архівів, а лише залишила емодзі розбитого серця - рана від втрати коханого і досі свіжа для 77-річної знаменитості.

Софія Ротару новини - Софія Ротару показала рідкісне фото з чоловіком / instagram.com/sofiarotaru.official

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Раніше Главред розповідав, що ексВіаГра Міша Романова розійшлася з радником президента Зеленського. Розставання співачки з сином продюсера Олександра Роднянського Алексом Роднянським відбулося восени 2024 року.

Також українська співачка Христина Соловій показала рідкісне фото важливого для неї чоловіка - брата Євгена, який зараз служить на Запорізькому напрямку.

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Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



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